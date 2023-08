Agriturismo, l’asso del Nuorese  

La giornata del riscatto ha iniziato a delinearsi poco prima delle 10 di un assolato martedì di festa. Il viavai di auto si è fatto notare, lungo i tornanti che da Nuoro conducono a Orgosolo. Destinazione Badde Manna: una piscina con vista sui monti di Oliena. «È stato un bellissimo Ferragosto, con il pienone», afferma Maria Paola Masala, agrichef della Fattoria Istentales: «Da giorni il nostro agriturismo era al completo. A pranzo abbiamo accolto 130 persone, ma le richieste sono state molte di più. Abbiamo mantenuto i prezzi invariati, rispetto a un anno fa: menù fisso a 50 euro». Analogo copione anche a Fonni: «Eravamo sold-out da giorni. Nessun rincaro, rispetto al 2022, per un pacchetto che prevedeva il pranzo, un’escursione e la visita al nostro museo», dice Annamaria Pirellas, del Parco Donnortei.

Controcorrente

Ecco il Ferragosto in agriturismo, almeno nel cuore dell’Isola. E sebbene anche da queste parti l’intera stagione sia stata sottotono, complice un evidente calo di presenze perlopiù a causa del caro-trasporti, martedì scorso il coro è stato unanime: «È stata una giornata da incorniciare, dove si è visto anche qualche turista ma soprattutto la nostra affezionata clientela locale», sentenzia Maria Paola Masala. Poi, aggiunge: «La formula dell’agriturismo piace e funziona sempre, perché qui da noi la gente si sente a casa, vive un’atmosfera familiare. La nostra è una clientela che ci sceglie di continuo, perché si trova bene e apprezza il nostro cibo di qualità». Claudia, turista romana con una spiccata passione per la Barbagia, conferma tutto: «Per Ferragosto ho preferito questo agriturismo alle porte di Nuoro, piuttosto che una giornata al mare. Qui c’è davvero tutto: cibo buonissimo, giusta compagnia e pure una nuotata in piscina. Vengo tutte le estati in Sardegna – tiene a precisare – e non rinuncio mai a una tappa da queste parti».

Formula collaudata

Atmosfera familiare, cibo di qualità e in abbondanza. Ecco i segreti di un Ferragosto vincente, nonostante tutto. Annamaria Pirellas sentenzia: «Abbiamo accolto i clienti con una escursione, la mattina. Poi, il ricco pranzo: dieci antipasti, due primi piatti, maialetto allo spiedo, contorno e dolce. Prezzo uguale a un anno fa: 50 euro per gli adulti, 35 i bambini. Il Ferragosto è stato ottimo, ma la stagione è compromessa».

RIPRODUZIONE RISERVATA