Agriturismo, la Sardegna guida la ripresa post Covid 

Nella rete delle aziende agrituristiche italiane sembra superata la crisi dettata dall’emergenza sanitaria Covid che, cinque anni fa, fece registrare una forte flessione degli arrivi. È quanto emerge dal report Agriturismi 2023 dell’Istat che evidenzia un aumento del valore della produzione delle aziende agrituristiche che sfiora 1,9 miliardi di euro, per la precisione di poco superiore a 1.871 milioni di euro. Rispetto al 2022, il valore del settore agrituristico aumenta del 15,4% e, rispetto al 2019, anno pre-Covid, l’aumento è del 19,1%.

A livello regionale, la Sardegna (+3,5%) è il territorio in cui si registra la crescita più consistente delle aziende, seguita da Lazio (+3,3%) e dalla Toscana (+2,9%).

L'annus horribilis del 2020 può dunque cadere nel dimenticatoio per questi imprenditori attivi nei borghi rurali, tanto più che il boom per questa formula di vacanza e ristorazione in campagna si è consolidato negli ultimi 20 anni raddoppiando il numero di aziende agrituristiche, e tra il 2004 e 2023 il valore della produzione a prezzi correnti cresce ad un tasso medio annuo dell’1,1%, fa sapere l’Istat. A livello geografico persistono tuttavia squilibri significativi: le aziende del Nord (43,8%) incidono per il 51,2% alla formazione del valore della produzione dell’intero settore agrituristico, quelle del Centro (36,7%) per il 36,5% e quelle del Mezzogiorno (19,5%) per il 12,3%. Per l’Istituto di statistica il valore medio della produzione per agriturismo (valore economico / numero di aziende agrituristiche) nel 2023 supera i 71.600 euro (era poco più di 62.700 lo scorso anno) e sale a circa 84mila euro nel Nord, nel Centro è di poco meno di 71.300 euro e nel Mezzogiorno si aggira intorno a 45mila euro.

Da Nord a Sud le aziende agrituristiche attive sono 26.129 (+1,1% rispetto al 2022). Mentre sono 4,5 milioni gli appassionati di questa formula vacanza (+11% rispetto al 2022), Tra questi agrituristi il 51% sono stranieri.

