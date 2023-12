Agriturismo, il cenone si fa in campagna 

Boom di prenotazioni per il Capodanno negli agriturismi Terranostra. Nelle aziende dell’Isola è quasi sold out, in alcuni casi da oltre due mesi, con numeri superiori rispetto al 2022. Un andamento che, secondo un’indagine condotta dall’associazione degli agriturismo di Campagna Amica-Coldiretti Sardegna, rivela una tendenza dei consumatori verso esperienze che coniughino buon cibo, ambiente e relax.

Tutto compreso

Ad aver agevolato la corsa alle prenotazioni, sono stati anche i pacchetti offerti dalle strutture che in moltissimi casi prevedono la cena del 31 dicembre con festeggiamenti annessi, soggiorno, prima colazione e pranzo del primo giorno dell’anno. Pacchetti che per una famiglia di tre persone in media prevedono una spesa di 400 euro (da 80 a 120 euro se si sceglie solo il cenone dell’ultimo dell’anno). Dice Simone Ciferni, presidente di Terranostra Sardegna: «Non ci sono state solo prenotazioni dell’ultimo momento ma, anzi, da tempo molte strutture erano già al completo. Sinonimo di buona programmazione».

L’anno della ripresa

Non solo Capodanno e festività, il 2023 è stato un buon anno per gli agriturismi Terranostra. «Nel 2023 c’è stato un trend di continua crescita rispetto agli anni passati», spiega Maria Gina Ledda, coordinatrice regionale di Terranostra. «La ripresa è stata segnata anche dal grande attivismo delle nostre aziende che hanno saputo creare un’offerta sempre più integrata con le tante attività calendarizzate in tutto l’arco dell’anno e non solo nei mesi o nelle giornate di maggior afflusso. Il merito va anche alla grandissima qualità dei prodotti offerti nelle tavole con il sapiente lavoro dei nostri Agrichef».

Il menu a tavola

A tavola immancabili capretto e agnello Igp, antipasti (in particolare di terra con salumi e formaggi sardi), carciofi, olive e piatti tradizionali. Presente il classico maialetto e i primi piatti a base di culurgiones, lasagna, fregula e ravioli conditi in tanti modi. Il tutto cucinato in piatti di alta cucina grazie agli agrichef Terranostra. Previsti anche menù ad hoc per la bella fetta occupata da vegetariani e vegani.

