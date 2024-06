Agriturismo a fuoco nella notte 

Ammontano a decine di migliaia di euro i danni dell’attentato incendiario che a Gavoi, in località “Tuluschene” ha distrutto un agriturismo che avrebbe dovuto aprire a luglio, fornendo, insieme all’inaugurazione del campeggio ai piedi del lago di Guasana, un ampliamento dell’offerta turistica per tutta la comunità. Preoccupazione e solidarietà all’imprenditore, Paolo Brau, è stata espressa dal sindaco Salvatore Lai.

L’attentato

L’allarme a mezzanotte, con le fiamme che hanno coinvolto l’intero stabile di due piani, di proprietà di un impresario edile, Paolo Brau molto conosciuto e apprezzato in paese, perché con la sua attività ha contribuito a recuperare diverse abitazioni nel centro storico. Brau oltre all’impresa edile, aveva deciso di provare anche quella dell’agriturismo. Ieri notte sul posto si sono recati i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio con molta difficoltà. È stato necessario il supporto di un’autobotte arrivata anche da Nuoro, con il funzionario di guardia dalla sede centrale per il coordinamento dell’intervento durato ore e concluso dopo le 3.30. Poi sono iniziate le indagini per ricostruire le cause con la polizia scientifica che ha affiancato gli esperti dei i vigili del fuoco.

La solidarietà

«Si è voluto distruggere un sogno, ma il sogno si realizzerà – ha detto il sindaco Lai – Questo atto vandalico ha distrutto tutto con l'intento di bruciare una speranza, un'idea di lavoro, un sogno. Quello che la famiglia Brau ha realizzato è qualcosa di importante, non solo per sé stessa, ma anche per il nostro paese: accoglienza e ospitalità capace di creare ricchezza e lavoro. Noi, come Amministratori, siamo per mettere in atto azioni di solidarietà che consentano ai sogni di Davide, Rosella, Caterina e Paolo di realizzarsi con azioni di solidarietà forti e condivise dalla comunità. Cooperiamo con chi si sta muovendo in questa direzione, Chiesa e Caritas. Il bene deve vincere sul male, con la speranza che i teppisti siano assicurati alla giustizia. L'Amministrazione porrà in essere le azioni necessarie per dare vita a un comitato aperto a tutti al fine di organizzare iniziative di concreta solidarietà»

