«Agriturismi sardi esclusi dai fondi» 

«Minimali di spesa troppo elevati per le aziende sarde». È questo il motivo per cui Cia Sardegna contesta la recente misura Fri-Tur introdotta dal ministero del Turismo, Abi e Cdp, nell’ambito delle azioni del Pnrr, per finanziare la riqualificazione delle strutture ricettive, agriturismi compresi, in chiave sostenibile e digitale. «Si tratta di un intervento a nostro parere inefficace per le esigenze degli agriturismi a causa dell’entità del minimo di spesa richiesto, troppo elevato e di certo difficilmente raggiungibile per le nostre aziende», sostiene il direttore regionale di Cia Sardegna, Alessandro Vacca.

Il bando

Il ministero del Turismo e Invitalia hanno aperto dal 30 gennaio la piattaforma web per la ricezione delle richieste di accesso al “Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo”, bando lanciato con l’obiettivo di migliorare i servizi di ospitalità e potenziare le strutture ricettive, in un'ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. La misura consiste nell’accordare aiuti alle aziende del settore turistico sotto forma di contributi e finanziamenti agevolati per gli interventi migliorativi realizzati, quali riqualificazione energetica e antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, restauro, risanamento, digitalizzazione, acquisto o rinnovo di arredi, realizzazione di piscine termali. «L’incongruenza è che per accedere al Fondo sono richiesti investimenti medio-grandi, compresi tra 500.000 e 10 milioni di euro, spese che escludono di fatto la totalità delle aziende agrituristiche sarde, vanificando una opportunità che consentirebbe un ammodernamento e un processo di innovazione assolutamente necessario per adeguare e rilanciare il settore», sottolinea Vacca.

Gli incentivi

La misura è partita con una dotazione finanziaria iniziale di 180 milioni di euro, poi integrata con 600 milioni di euro deliberati dal Cipess e concessi a Cdp, ai quali si aggiungono prestiti di pari importo erogati dal settore bancario. Aiuti che rischiano di non essere disponibili per le aziende sarde: «I limiti elevati denotano una scarsa attenzione verso un settore importante che conta 870 agriturismi nell’Isola», precisa Anna Lisa Fresi, presidente di Turismo Verde Sardegna. «Stiamo rappresentando le istanze degli agriturismi sardi per far sì che la nostra voce arrivi al Governo e agli enti preposti».