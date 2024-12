Agrifood, oggi esperti a confronto 

È un comparto florido. L’agrifood è un pilastro dell’economia isolana con le sue 46 mila attività e ben 75 mila addetti. Sì, con il 32 per cento delle attività regionali, rappresenta la prima filiera sarda per incidenza del numero di imprese. Ecco perché oggi, a partire dalle 9.30, nei locali del Ceas di Fonni si svolgerà il convegno organizzato da Sardegna Ricerche dal titolo “Agrifood Sardegna: innovazione e sostenibilità per lo sviluppo del territorio”.

Il tavolo tecnico sarà aperto dalle relazioni di Sabrina Orrù (le attività di networking del settore agrifood) e Franca Murru (il ruolo di Sardegna Ricerche nel comparto). Seguiranno gli interventi di Luca Saba, direttore regionale di Coldiretti, di Antonio Solinas (sulle esperienze e i progetti sviluppati da Abinsula), del docente universitario Nicola Lai. Infine, spazio a Gianni Ibba di Argea e a Gavino Sini (Porto Conte Ricerche). (g. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA