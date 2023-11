Agricoltura verso la fine della grande sete 

La grande sete degli agricoltori di Pula potrebbe diventare presto un lontano ricordo: il Comune ha ottenuto dalla Regione 6 milioni di euro per il potenziamento della rete idrica di soccorso che, soprattutto nel periodo estivo, garantisce l’acqua a 58 aziende. Era stata considerata un’opera provvisoria, ma la condotta realizzata nel 2007 - che si estende da Pula sino alle ultime aziende di Santa Margherita – da rete idrica di emergenza, col passare degli anni si è trasformata nell’unica fonte di approvvigionamento delle aziende agricole. Finalmente, grazie anche alla visita a Pula dell’assessora regionale all’Agricoltura, Valeria Satta, il Comune ha ottenuto un importante contributo per rendere più funzionale la condotta. A progettare e a realizzare l’opera sarà il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale.

«E ora Monti Nieddu»

La linea idrica attuale venne realizzata quando era già sindaco Walter Cabasino: «Era stata concepita dalla Regione – ricorda quest’ultimo – per gestire un periodo particolarmente siccitoso e salvare il comparto agricolo di Pula, ma quell’opera, oggi, appare chiaramente sottodimensionata, visto che non può garantire una portata superiore ai 10 litri al secondo. Negli ultimi mesi – prosegue – ci siamo confrontati col Consorzio di bonifica, Enas, Egas e Abbanoa, interlocuzioni che, aggiunte all’impegno dell’assessora Satta, hanno prodotto questo risultato. La nuova condotta sarà importante, ma il territorio aspetta ancora il completamento della diga di Monti Nieddu».

«Allo stato attuale – sottolinea Elisabetta Loi, assessora ai Lavori pubblici e vice sindaca – il Consorzio non può accettare l’allaccio di altri utenti perché la linea idrica non è in grado di soddisfare un richiesta d’acqua superiore a quella attuale. Col passare degli anni è emerso che la condotta non era più in grado di garantire scorte d’acqua sufficienti a tutti gli utenti, sia perché il loro numero è cresciuto, sia perché le stagioni siccitose sono diventate più lunghe».

«L’uso sia esclusivo»

Gianfranco Siclari, serricoltore, mette in evidenza come, però, occorra regolamentare l’emungimento dalla condotta: «L’opera sarà senz’altro utile ma è necessario mettere dei paletti sull’utilizzo di quest’acqua, che deve essere destinata esclusivamente agli agricoltori. In questi anni l’acqua è stata distribuita in maniera scellerata, e a rimetterci sono state le aziende collocate ai margini del territorio di Santa Margherita. La siccità è solo uno dei problemi del nostro territorio: se non si affronta quello legato alla massiccia presenza degli ungulati, e non si creano piani di sviluppo, presto non ci saranno più agricoltori».

«Controlli e regole»

Dai banchi della minoranza, la capogruppo di Siamo Pula, Ilaria Collu, chiede che venga creato un regolamento ad hoc : «Ben venga la nuova condotta ma la fruizione non può essere gestita in maniera individuale. Occorrono controlli e regole certe per garantire a tutti le stesse risorse idriche».

RIPRODUZIONE RISERVATA