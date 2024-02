Agricoltura, un progetto per i disabili  

Un nuovo appuntamento all’insegna della solidarietà e dell’inclusione all’Orto giardino Mariposa de cardu, il progetto de “Il crogiuolo” in memoria dell’attivista Luisa Atzeri.

Domani mattina in via Mameli arriva l’Anffas di Selargius (associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neuro sviluppo), che ha sottoscritto con “Il crogiuolo” un protocollo d'intesa che vedrà cinque ragazzi del centro impegnati per un anno intero nel progetto di agricoltura sinergica all'Orto Giardino di Su Idanu.

I ragazzi e le ragazze insieme al gruppo dei volontari porteranno avanti attività di permacultura e diverse attività laboratoriali e didattiche. Ma soprattutto si occuperanno di pulire – insieme- una nuova area da destinare alla pet therapy, terapia che prevede l'uso di animali da compagnia per la cura di specifiche malattie e di problemi del comportamento.

