Agricoltura, truffa sugli aiuti Argea 

A insospettire gli investigatori del Nas erano stati i continui spostamenti con l’auto di servizio della Asl: il veterinario Mirko Frau, 51 anni, di Villasor , andava nel Nuorese e nell’Oristanese. Mentre indagavano sull’uso dell’auto aziendale, i militari avrebbero scoperto un presunto enorme raggiro ai danni dell’Argea, l’Agenzia per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura. L’altra mattina, davanti al gup del Tribunale di Cagliari, Ermengarda Ferrarese, sono comparsi in venti dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero Rossella Spano.

Gli indagati

A Mirko Frau – difeso dall’avvocato Francesco Marongiu – la Procura contesta il peculato per aver usato la Fiat Panda 4x4 della Asl per scopi personali, causando un danno all’azienda di quasi 6mila euro. Al dirigente veterinario vengono imputate inoltre una serie di truffe in concorso con altri ai danni della azienda sanitaria: lui e i colleghi Roberto Cauli e Benigno Trudu (54 anni di Assolo e 61 anni di Nuragus ) avrebbero ottenuto quasi 98mila euro per attività lavorativa non svolta.

Allo stesso Frau, accusato anche di accesso abusivo a sistema informatico, si contesta anche la truffa ad Argea, in concorso con gli agricoltori Luca Perrino e Martina Murgia (35 anni di Talana e 37 di Villanovafranca ) per circa 17mila euro di contributi. Chiesto il rinvio a giudizio per falso anche per Maria Antonietta Murgia, 42 anni di Buddusò , mentre la truffa viene contestata anche a Alessandro Bissiri e Angela Caddeo (40 anni di Abbasanta e 46 di Vallermosa ) per circa mille euro, la stessa Caddeo è finita nei guai anche insieme a Luca Perrino per altri 12 mila euro. Raggiro all’agenzia per l’agricoltura contestato anche a Giovanni Todde (45 di Desulo ), Garau Luca (27 anni di Gonnostramatza ), Giulia Bassu (46 di Orgosolo ), Serafino Luvicu (35 di Orgosolo ), Giulia Mereu (33 anni di Orgosolo ), Barbara Giannella Onnis (46 di Villanovaforru ) e Simone Dalu (35 di Orosei ). Finiti sotto indagine, per altre contestazioni, anche Gianluca Corgiolu (52 di Quartu ) e Giuseppe Frau (21 di Lunamatrona ).

Le contestazioni

Secondo le accuse il veterinario Mirko Frau, con alcune complicità, avrebbe fatto ottenere a vari imprenditori agricoli dei contributi non dovuti attraverso una serie di contratti fittizi e false attestazioni. Al termini delle indagini erano state emesse quattro ordinanze di custodia cautelare: una in carcere per Frau e tre ai domiciliari per la moglie Barbara Onnis e per i due consulenti, Luca Perino (di un Caa di Tortolì ) e Alessandro Bissiri (Caa di Macomer ). I titolari delle imprese erano tutti stati denunciati.

L’udienza preliminare

L’altra mattina davanti alla giudice Ferrarese è iniziata l’udienza preliminare. Alcuni imputati hanno annunciato l’intenzione di patteggiare o scegliere l’abbreviato. Altri andranno a dibattimento. Sono difesi dai legali Gianluca Aste, Angelo Magliocchetti, Rosaria Manconi, Claudio Vivarelli, Massimiliano Dessalvi, Francesca Chisu, Basilio Brodu, Gian Franco Siuni, Davide Mereu, Franco Villa, Carmelino Fenudi, Giulia Torchiani e Raffaele Cocco.

