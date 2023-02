Agricoltura, tempi biblici: «Tanti soldi, ma non arrivano» 

Altra pecca i dati. «Quando si passa da una vecchia a una nuova programmazione agricola – sostiene il presidente di Confagricoltura Sardegna, Paolo Mele – è purtroppo fisiologico che si creino diversi disguidi informatici nel trasferire i dati da un sistema di gestione a un altro. Tali anomalie sono nella maggior parte dei casi alla base del rallentamento delle operazioni di elaborazione e pagamento dei premi Psr alle aziende agricole. Ecco perché – aggiunge – ci appelliamo all’assessora Satta affinché metta in campo tutte le azioni necessarie per definire un calendario puntuale della pubblicazione dei bandi attesi: benessere animale, difesa del suolo, produzione biologica e integrata». Non ultimo, così da riallineare il gap tra vecchio e nuovo Psr, «un intervento ad hoc per mandare in pagamento il prima possibile le numerose pratiche ancora bloccate e che da anni tanti agricoltori si aspettano di veder evase».

È come essere in mezzo al mare e navigare a vista. Se proprio a loro viene a mancare la terra sotto i piedi sprofondano letteralmente. Vivere sui campi è una lotta quotidiana per le aziende agricole sarde, ben 46.800 secondo l’ultimo censimento. E non perché manchino le risorse, tutt’altro, i soldi ci sono ma prima che arrivino a destinazione ce ne passa. Tempi biblici che fanno dannare gli agricoltori. «Il sistema, in sostanza, non è allineato ai tempi d’impresa», semplifica Filippo Murru, del Comitato Ias, e allora addio «risposte certe in tempi certi». Sapere che il nuovo Psr – succeduto al precedente in vigore fino al 2022 – libera 820 milioni di euro per il 2023-2027, fa crescere l’ansia delle aziende, consapevoli che se nulla cambia sarà difficile anche stavolta rispettare i tempi. Sarà che i guai della siccità del 2017 non sono ancora finiti: dopo oltre 5 anni, infatti, molti attendono ancora i ristori (circa 14 milioni). «Non è più tollerabile che le imprese agricole nel 2023 non possano avere contezza e chiarezza dello stato della pratica», tuona Coldiretti Sardegna. Che da tempo reclama «una riforma» del sistema agricolo istituzionale. A partire dall’assessorato regionale all’Agricoltura.

Personale carente

«In poco più di dieci anni ha visto dimezzare il numero dei dipendenti, spogliandosi di professionalità e competenze a causa di pensionamenti e spostamenti di personale in altri assessorati, con conseguente innalzamento dell’età media», sottolinea il presidente Battista Cualbu, «stessa situazione nelle tre agenzie Agris, Laore e Argea». Finisce che «manca il ruolo guida» del sistema, polverizzato in diversi enti, «incapaci di comunicare».

Sistema informatico

Investimenti

Per il presidente del Comitato imprenditori agricoli sardi bisogna cambiare impostazione. «Dai dati del programma 2014-2000 emerge l’inefficacia e inefficienza del sistema burocratico regionale che deve essere snellito e semplificato», sottolinea Murru, «l’apparato regionale dovrà limitarsi ad effettuare i pagamenti attraverso l’organismo

pagatore Argea, e i controlli ex post, in campo nelle aziende». C’è poi un dato che salta agli occhi sul vecchio Psr: «Solo il 3,87% delle risorse punta sugli investimenti, la maggior parte dei fondi è impegnata in misure di sussistenza o sostegno al reddito: se non si invertirà la rotta, guardando allo sviluppo rurale, sarà impossibile fare dell’agricoltura il settore trainante dell’economia regionale e volano del turismo eno-gastronomico».

