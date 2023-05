Agricoltura sociale: il Comune assegna i suoi terreni 

I terreni agricoli, di proprietà comunale saranno messi a disposizione dall’amministrazione comunale di Giba per la realizzazione di un progetto di agricoltura sociale.

Lo ha stabilito nei giorni scorsi la Giunta comunale con una delibera appena entrata in vigore: prevede che i terreni vengano assegnati in comodato d’uso gratuito, il tutto previa presentazione di una richiesta da parte dei cittadini interessati. Dovranno specificare il tipo di attività che verrà svolta e indicare se c'è la possibilità di inserire come forza lavoro del personale che fa parte delle categorie svantaggiate.

«Si tratta – spiega Andrea Pisanu, sindaco di Giba – di terreni già utilizzati per scopi simili in passato per portare avanti l’iniziativa dei cosiddetti “orti sociali”, un progetto attualmente fermo e per il quale siamo in attesa di ulteriori fondi. Nel frattempo abbiamo avuto richiesta di questi terreni, pertanto abbiamo deciso di proseguire con un’iniziativa simile».l Comune offrirà il patrocinio gratuito per tutte le iniziative pubbliche e private che verranno svolte nei terreni assegnati. Ora dunque si attendono le richieste e i relativi progetti. Ulteriori informazioni più dettagliate possono essere richieste in Municipio. (f. m.)

