14 novembre 2025 alle 00:31

Agricoltura, Satta  non vuole mollare: «Il 20 dal ministro» 

L’assessore: al settore serve continuità Ma Agus è pronto a subentrare già oggi 

È il giorno del via libera in Giunta alla Finanziaria 2026. Atteso, certo, ma non quanto il tavolo del 20 sulla vertenza entrate che potrebbe far ottenere alla Sardegna risorse nuove da programmare in una manovra altrimenti tecnica. La seduta odierna è invece importantissima sul fronte della verifica della squadra di governo. L’avvicendamento alla guida dell’Agricoltura di Gian Franco Satta con Francesco Agus (Progressisti) sarà ufficializzato subito dopo il primo ok alla legge di bilancio, è trapelato negli ultimi giorni da fonti vicine alla presidenza. Agus è pronto a subentrare al posto dell’assessore che i Progressisti hanno disconosciuto, ma che non si comporta da assessore in uscita.

«Vado avanti»

«Io sto continuando a lavorare per cercare di dare risposte al settore, ho preso impegni e appuntamenti, il 20 novembre incontrerò il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida sulle questioni relative alle preoccupazioni manifestate dal Consorzio del pecorino romano sui dazi imposti da Trump». Non solo: «Sto seguendo ulteriori attività che riguardano il periodo dei pagamenti in agricoltura». Insomma, «io sono impegnato su questi temi, gli altri li lascio ai tavoli politici e la presidente saprà prendere le decisioni in funzione dei problemi del settore, che lei conosce bene, e che bisogna affrontare con puntualità. Come maggioranza politica non possiamo trascurare questo settore come accaduto in passato. Invece dovrà essere assicurata una certa continuità e stabilità». Quindi, Satta non si sente un assessore con le ore contate, ma «un consigliere regionale, e avere questo incarico mi porta a lavorare sempre e comunque». A margine di un’audizione in commissione Agricoltura, ha ricordato di avere un gabinetto formato da esponenti dei Progressisti «che collaborano con me. Da questo punto di vista credo di dare risposte puntuali alle materie che interessano l’assessorato». Se dovesse uscire dalla Giunta, in Consiglio resterà nel gruppo dei Progressisti? «Quando succederà farò le valutazioni del caso, nell’interesse dell’incarico ricevuto dagli elettori». Insomma, se la presidente della Regione ha davvero intenzione di rimuovere Satta, quest’ultimo non ne sa niente.

Le altre caselle

Per gli altri cambi c’è da attendere il via libera della manovra in Aula. Se ne riparlerà a gennaio, dunque, ma le trattative sono in corso da tempo, e riguardano principalmente il M5S. Secondo le indiscrezioni Armando Bartolazzi dovrebbe lasciare la Sanità. Il Movimento avrebbe già un ottimo nome alternativo, sul quale però il riserbo è massimo. L’altro assessorato a rischio è il Lavoro, guidato dalla consigliera Desirè Manca che alle elezioni politiche del 2027 potrebbe prendere la strada del Parlamento. In questo caso, tuttavia, le verrebbe chiesto di lasciare prima l’assessorato. Al suo posto entrerebbe il capogruppo in Consiglio regionale Michele Ciusa.

