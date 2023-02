Agricoltura, la scommessa dei giovani  

L’agricoltura più moderna non può fare a meno dei giovani. In Sardegna sono 7mila gli imprenditori under 40, più che in altre regioni, una presenza che in percentuale (il 15%) è tra le più alte d’Italia (9,3%), subito dopo la Valle d’Aosta (16%). Ma serve una forza lavoro ancor più consistente e qualificata, con idee innovative che aiutino il settore a essere competitivo.

I numeri

«L’inserimento dei giovani in agricoltura – evidenzia Frediano Mura, presidente regionale dei giovani Coldiretti - è auspicabile non solo per il ricambio generazionale in sé, ma perché nella attuale fase di transizione energetica e tecnologica assicura l’ingresso di nuove figure imprenditoriali altamente qualificate». Basti pensare che, tra gli under 40, solo uno su cinque non va oltre la licenza elementare e che il 46,5% frequenta corsi di formazione, oltre a saper sfruttare le tecnologie a favore di pratiche agricole sostenibili: non a caso, il 20% di aziende bio e il 19% di quelle informatizzate sono guidate da giovani imprenditori.

Le difficoltà

Non è facile però “entrare” in agricoltura. Proprio l’accesso alla terra e al credito sono gli ostacoli più grossi che si incontrano. I bandi della Regione, sull’insediamento dei giovani, non riescono a soddisfare le necessità del settore. «Ci sono tante criticità», sottolinea Filippo Murru, presidente del Comitato imprenditori agricoli sardi, riferendosi al lungo e farraginoso iter amministrativo delle domande dei giovani. «Lo stallo istruttorio ha portato alla rinuncia di tanti giovani, causando la chiusura di numerose partite Iva e il conseguente abbandono dell’attività, fattore che ha disincentivato ulteriormente l’avvio di nuove imprese a causa delle mancate prospettive sulla programmazione di sviluppo rurale in corso e per quelle successive», dice Murru. Analizzando le domande di primo insediamento della programmazione 2014-2022, dal dossier della Regione in mano alle associazioni emerge che sulle 45.045 presentate ne sono state ammesse solo 22.482, mentre il restante 50% non è stato finanziato per mancanza di fondi. Quante evase? A luglio 2022 solo il 33,75% delle domande era stato pagato. Dati da cui emergono due problemi sull’insufficienza di risorse e sulle tempistiche di pagamento.