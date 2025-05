Agricoltura, la rivincita dei giovani 

I tantissimi giovani che hanno accompagnato i capi sul ring fanno ben sperare: la “Fiera dell'Agricoltura” che si è appena conclusa al centro fieristico di Arborea ha raccontato un cambio generazionale imminente. Tanti i ragazzi che per la prima volta hanno mostrato ai visitatori e alla giuria di esperti gli animali e spiegato le caratteristiche che mostrano le potenzialità per produrre più latte. Successo da ricordare per un'altra edizione della fiera insomma, l'evento più atteso dalla comunità ma anche dagli allevatori e agricoltori dell'Isola, promosso da Pro Loco, Comune, Sistema delle cooperative locali e Regione. Tra il 30 aprile e il primo maggio sono arrivati in diecimila. Tutti affascinati dalle tante esposizioni ma anche dal cibo locale.

I premi

La “Mostra regionale dei bovini di razza frisona italiana”, giunta all'edizione numero 41 con in mostra 125 capi per un totale di 23 allevamenti, giovedì scorso ha aperto i battenti. Una giuria di esperti a fine giornata ha decretato vari vincitori. La vacca Beltra Farm Alphabet Beta dell’azienda di Antonio e Renato Beltrame di Arborea è la "campionessa". L’azienda Beltrame si è portata a casa anche il premio menzione d’onore vacche e migliore mammella. Premiata come riserva vacche Atwood Karen della Società Agricola Alvi di Sanluri. Per la categoria manze e giovenche la vittoria è andata invece ad Art Harris Franci della società Fratelli Artudi di Arborea, mentre l’azienda Capraro e Boassa si è aggiudica la riserva manze e giovenche con Dooeman-Livia e la menzione d’onore manze e giovenche con Romper-red-serena. «Ciò che ci ha colpito di più questa volta è la presenza massiccia di famiglie - ha detto Paolo Sanneris, presidente della Pro loco di Arborea - una sorta di festa di popolo. Questo ci fa capire che il settore non interessa solo a una generazione». Durante la due giorni i visitatori hanno ammirato anche i 150 trattori di ultima generazione presenti alle Mostra mercato delle macchine. Non è mancata Floraviva, la fiera regionale dedicata al settore ortofloro-vivaistico

Le fragole

All'interno della Fiera anche la tradizionale "Sagra delle fragole". Ottime, hanno detto i visitatori, ma poche rispetto agli altri anni. E questo a causa dei cambiamenti climatici, cosa hanno riferito i produttori locali. La vendita è durata poco, il tempo di finire circa 2mila cassette, contro le 5mila degli anni precedenti. ( s. p. )

