Agricoltura, fiera al via  

Prima il tradizionale taglio del nastro, poi l’apertura dell’evento al quale non sono mancati i rappresentanti delle Istituzioni. Ieri il centro fieristico di Arborea, lungo la strada 19 Est, si è trasformato in un’enorme esposizione dedicata al mondo agricolo in occasione della quarantesima edizione della fiera dell’Agricoltura organizzata da Pro Loco, Comune e Sistema Arborea. Oggi spazio al buon cibo locale. Dalle 12,30 appuntamento con il menù di “A Tavola in fiera”, poi la Sagra delle fragole offerte dai produttori locali. ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA