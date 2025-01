Agricoltura e turismo, la sfida 

Agricoltura, cultura, istruzione, sport, opere pubbliche, servizi sociali, turismo, urbanistica, lavoro e salute. Sono questi i settori di intervento confermati anche nel bilancio di previsione 2025-27 e nel documento unico di programmazione approvati dal Consiglio comunale. Linee guida che ribadiscono quelle già inserite nel programma di mandato per il 2022- 2027, approvato dall’assemblea. Per l’agricoltura, che rappresenta l'attività produttiva principale occupazionale ed economica, verranno portati avanti gli investimenti per la sistemazione delle strade rurali. Nei settori culturali, scolastico e sportivo si punta a incentivare le associazioni, valorizzare le strutture comunali in particolare gli impianti del paese e di Porto Alabe. E ancora l’obiettivo di promuovere eventi e manifestazioni per educare le nuove generazioni a un’idea di sport che non sia solo agonismo. In tema di lavori pubblici spicca il completamento delle opere avviate come la messa in sicurezza della torre di Columbargia. Grande attenzione per il turismo in un centro costiero che punta a crescere in termini di infrastrutture e accoglienza con la creazione di una adeguata promozione. (s.c.)

