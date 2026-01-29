VaiOnline
Nomine.
30 gennaio 2026 alle 00:31

Agricoltura, due giovani nel Consiglio di Bruxelles 

La Sardegna agricola rafforza la sua presenza nei luoghi decisionali dell’Ue grazie a due giovani imprenditrici di Coldiretti Giovani Sardegna, che ottengono un nuovo mandato nei gruppi di dialogo civile del Ceja (Consiglio europeo dei giovani agricoltori). Laura Cocco, di Cuglieri, e Chiara Puddu, di Oliena, scelte di nuovo per rappresentare l’Isola e l’agricoltura italiana a Bruxelles: un risultato che certifica la credibilità, la competenza e la capacità di rappresentanza delle due giovani imprenditrici sarde. «Essere nei gruppi Ceja significa poter rappresentare esigenze, difficoltà ed esperienze delle aziende agricole italiane e sarde nei luoghi dove si assumono decisioni che incidono sul nostro futuro», ha detto Cocco, dell’azienda agricola Peddio di Cuglieri. «Accolgo con gratitudine la fiducia per il nuovo mandato: lo affronto con rinnovato impegno e passione, per portare anche in Europa le istanze dei nostri territori», ha aggiunto Puddu, imprenditrice dell’azienda vitivinicola di Oliena.

