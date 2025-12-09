VaiOnline
I 50 anni di Coldiretti.
10 dicembre 2025 alle 00:24

«Agricoltura dimenticata ma vitale» 

Cinquant’anni di storia, cinquanta anni di Coldiretti Oristano in un territorio che rappresenta un pilastro per l’economia della Sardegna. Ieri Coldiretti ha festeggiato mezzo secolo di attività, proprio mentre da Cagliari arrivava la notizia della nomina del nuovo assessore regionale dell’Agricoltura Francesco Agus. Una notizia che ha dato il là al direttore regionale Luca Saba per una dura presa di posizione contro le scelte della Regione, colpevole di «mettere l’Agricoltura sempre all’ultimo posto anche per l’individuazione del nome dell’assessore, il cui nome peraltro cambia ogni due anni». Saba ha anche denunciato il fatto che «la macchina amministrativa non risponde ai bisogni delle imprese e, anche quando la politica interviene, troppo spesso le misure non ricadono correttamente sul territorio, a partire dai pagamenti. Le riforme vere partono dalla base: personale, enti, formazione dei dirigenti».

La giornata di ieri ha unito memoria, analisi e visione sul futuro, in una provincia che è da sempre cuore pulsante dell’agricoltura, dell’allevamento e della pesca nell’Isola. Al centro della prima parte della giornata l’inaugurazione di un monumento in basalto sul quale è stata posta una targa celebrativa. A seguire, nella sala dell’Hotel Mistral 2, il convegno che ha riunito i vertici del mondo agricolo e istituzionale con la presenza, oltre a Luca Saba, di Paolo Corrias, presidente Coldiretti Oristano, Emanuele Spanò, direttore provinciale dell’organizzazione, Cristiano Erriu, segretario generale della Camera di Commercio Cagliari-Oristano; Paolo Pireddu, presidente della Provincia; Antonio Solinas, presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio regionale, Alessandro Solinas, presidente della Commissione Bilancio e i consiglieri regionali Emanuele Cera e Salvatore Cau.

«Questa Federazione ha sempre dato voce alle aziende dell’Oristanese e oggi più che mai rinnova la sua missione: restare accanto a ogni comparto, dall’agricoltura alla zootecnia fino alla pesca, senza distinzioni e senza creare figli di serie A e figli di serie B», ha spiegato Paolo Corrias. Per il direttore Emanuele Spanò, inoltre, «il territorio esprime una delle filiere agricole più rilevanti della Sardegna, con una crescita costante negli ultimi anni. I dati mostrano un comparto vitale, che si sta riorganizzando e che affronta con serietà i cambiamenti strutturali e climatici».

