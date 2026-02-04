VaiOnline
Mandas.
05 febbraio 2026 alle 00:33

Agricoltura, corso per potatori 

Un’occasione di formazione delle competenze agricole nel cuore della Trexenta. L’agenzia Laore in collaborazione con il Comune di Mandas organizza il “Corso di potatura dell’olivo e della vite” rivolta ad agricoltori, hobbisti e a tutti coloro che vogliono approfondire le tecniche fondamentali per la gestione di due colture simbolo di un territorio che vanta un’importante tradizione nella produzione di olio e vino di qualità. Ne è una testimonianza efficace l’esperienza dei fratelli Davide, Claudio, Alessandro e Valeria Deidda che di recente, con grandi sacrifici e una serie di importanti investimenti sulla piccola azienda agricola di famiglia, hanno inaugurato la prima cantina di Mandas. Il corso si inserisce nel più ampio impegno di Laore per il sostegno allo sviluppo rurale e alla diffusione di pratiche agronomiche sostenibili, con l’obiettivo di migliorare la produttività delle aziende presenti nel territorio. Gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio protocollo del Comune o all’Ufficio staff del sindaco entro le 13 di lunedì 9 febbraio. Sono già diverse le adesioni e le semplici richieste di informazioni, prova dell’interesse che il progetto sta suscitando. (sev. sir.)

