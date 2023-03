Agricoltura, all’asta duemila ettari  

Con Bta, Ismea prosegue il suo impegno teso a favorire la mobilità del mercato fondiario reimmettendo nel circuito produttivo terreni, attraverso procedure semplici, telematiche, aperte a tutti e con la possibilità, per gli imprenditori agricoli under 41, di ottenere una rateizzazione del prezzo di acquisto fino a 30 anni. Un'importante novità di questa edizione riguarda la procedura di vendita dei terreni che tornano su Bta dopo il quarto tentativo; per questi è prevista la possibilità di effettuare direttamente, sul portale dedicato, una prima offerta di acquisto e prenotare la fase di rilancio. La Banca nazionale delle Terre Agricole è stata istituita nel 2016, con la legge n.154 del 28 luglio, per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di terra, raccogliendo e rendendo accessibili a tutti le informazioni sulle caratteristiche naturali, strutturali e infrastrutturali relative ai terreni messi in vendita. Attualmente alimentata da terreni agricoli derivanti dalle operazioni fondiarie di Ismea, la Banca nazionale delle Terre Agricole può raccogliere anche le superfici fondiarie appartenenti a Regioni e Province autonome e altri soggetti pubblici. La procedura di vendita, semplificata grazie all'utilizzo di uno sportello telematico, garantisce trasparenza e semplicità.

In Sardegna, infatti, per questa sesta edizione è coinvolto l'11% delle superfici complessive. Da nord a sud del territorio regionale sono 80 le aree soggette alla procedura di vendita competitiva, per un totale di oltre 2.250, ettari e un valore a base d'asta di più di quasi 18,9 milioni di euro. In testa il Sud Sardegna con 35 terreni e 1.057,74 ettari (47%) e Sassari con 23 terreni e 822,48 ettari (37%). Seguono Cagliari con 14 terreni per una superficie di 233,73 ettari (10%), Oristano con 5 terreni e 69,32 ettari (3%) e Nuoro con 3 terreni e 67,07 ettari (3%).

L’Isola si conferma protagonista della sesta edizione della “Banca nazionale delle terre agricole” (Bta) di Ismea che quest’anno propone in tutta Italia quasi 20mila ettari di terra rimessi in circolo, per un totale di oltre 800 aziende agricole potenziali e un valore a base d'asta di 260 milioni di euro.

Record

Obiettivi

Startup

L’evento arriva in un momento di grande fermento per l’agricoltura. Lo stesso Ismea pochi giorni fa ha confermato l’attenzione che le nuove generazioni stanno mettendo su una possibile vita imprenditoriale in campagna. «C’è interesse da parte delle nuove generazioni a investire in agricoltura», conferma l’Ismea. «Lo dimostra il successo di Generazione Terra, il nuovo strumento fondiario rivolto ai giovani che in un solo mese dall’apertura dello sportello per la presentazione delle domande ha già esaurito l’intera dotazione finanziaria, pari a 60 milioni di euro».

Oltre il 60% delle domande proviene da giovani che intendono avviare un’iniziativa imprenditoriale in agricoltura. Sono i cosiddetti startupper , con o senza esperienza pregressa nel settore, ma in quest’ultimo caso in possesso di un titolo di studio superiore in campo agrario o di una laurea.

