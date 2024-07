Agricoltori in ginocchio dopo il rogo 

Il giorno dopo il devastante rogo che ha trasformato in paesaggio lunare il territorio fra monte Crobu e punta Torretta, divampano l’ira e la frustrazione dei proprietari e le polemiche politiche.

I sopralluoghi

A 24 ore dalle fiamme che hanno distrutto 200 ettari di verde, resta un bilancio ambientale forse più grave di quanto ci si potesse immaginare: l’intero costone sud di monte Crobu, col rimboschimento di lecci, sughere, pini e folta macchia mediterranea che era panorama gradevole in tutte le stagioni, è stato totalmente cancellato. Esiste un pendio annerito che pare una vallata lunare. Ieri mattina era ancora fumante (la puzza di bruciato si avvertiva in vari punti della città) e con piccoli focolai tant’è che è stato necessario prolungare la bonifica con le squadre della Forestale e della Protezione civile impegnate sui costoni. Ma le fiamme hanno percorso anche i terreni oltre la strada camionabile. Salvi per fortuna gli animali (greggi e cavalli sono stati posti in salvo, ma domenica se la sono vista davvero brutta), a pagare dazio sono stati agricoltori e proprietari terrieri, come Salvatore Scano: «Perso l’intero pascolo estivo e parte del foraggio: devo quantificare i danni ma credo siano molto ingenti». Cancellate dal fuoco le siepi che dividono le proprietà e liquefatti i tubi di irrigazione. Il fuoco si è diretto verso Punta Torretta, è arrivato a una manciata di metri da un’abitazione di campagna e a un edificio agricolo, quindi spinto dai venti da sud è risalito sulla collina ed è stato bloccato prima che, nella fase discendente, si dirigesse verso il rio Santu Milanu e via Lubiana. Ma prima aveva colpito altre coltivazioni: «Ci ha distrutto alcune centinaia di ulivi – ammette sconsolato Giovanni “Pupo” Fara, 90enne che ieri mattina si aggirava sconsolato sui suoi terreni per una prima valutazione dei danni – mai vista qui una cosa del genere, spazzati via anche i virgulti». La sua famiglia ha deciso di presentare denuncia in caserma contro ignoti. È dal suo terreno che volgendo lo sguardo verso monte Crobu, si percepisce la gravità dell’incendio di domenica domato anche con l’intervento di tre aerei canadair e due elicotteri, più ovviamente lo spiegamento a terra di decine di uomini.

La polemica

Alle polemiche per il rogo si affiancano anche quelle politiche. La consigliera comunale di opposizione Daniela Garau sostiene che ci sia stata «da parte del Comune, la carenza di informazioni tempestive e precise» e, in una nota diffusa ieri, chiede immediate «risposte concrete sulle azioni di prevenzione degli incendi con bonifica e pulizie delle aree incolte di competenza comunale o di altri enti ai quali si chiede un immediato intervento». Ieri mattina l’amministrazione ha dichiarato di aver attivato il Centro operativo comunale e ringrazia l’intera macchina dei soccorsi che ha scongiurato il peggio.

