Agricoltori in corteo per Sant’Isidoro 

È una delle feste più sentite a Sestu, assieme a quella per San Giorgio Martire e alla sagra di san Gemiliano. Sabato si celebra la festa di Sant’Isidoro, il patrono di tutti gli agricoltori, in una Sestu che da sempre ha una forte vocazione agricola.

La tradizione si rinnova con il programma organizzato dalla parrocchia di San Giorgio Martire, che conserva un antico simulacro del santo, da portare in processione. Alle 17 il ritrovo dei trattori in via Togliatti, mezz’ora dopo partirà il corteo con la statua del santo in prima fila. I trattori, come moderne tracas, attraverseranno le strade più importanti del paese, accompagnati dalla musica della banda Giuseppe Verdi.

Tra le tappe più importanti ci sarà quella in via Monteverdi, dove saranno benedetti i campi e i trattori. Infine la conclusione davanti alla chiesa di San Giorgio. Qui, alle 19, inizierà la messa solenne celebrata dal parroco. (g. l. p.)

