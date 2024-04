Agricoltori e pastori, appello a Todde 

«Chiediamo alla presidente Todde un incontro per discutere sulle criticità del nostro settore». A dirlo sono i pastori e gli agricoltori sardi che, dopo l’escalation di proteste dei mesi scorsi, si sono riuniti a Tramatza e hanno messo nero su bianco una serie di punti da discutere con la nuova Giunta per salvare il comparto dalla crisi. «È necessario un intervento urgente da parte della Regione al fine di tutelare le attività svolte nei territori», si legge nella missiva.

Il vertice

Tra le prime richieste spunta la «volontà di avere un assessore all’Agricoltura davvero competente. «Il mondo agropastorale ha necessità di essere ascoltato e di interagire costantemente con la Regione per creare sinergie di condivisione, collaborazione e risoluzione delle questioni irrisolte che creano notevoli disagi che spesso, culminano nell’abbandono delle campagne», eppure, «agricoltura e pastorizia oltre a essere un simbolo dell’identità e della cultura della Sardegna, rivestono un ruolo trainante per lo sviluppo economico». Per il mondo agropastorale, la Regione, nella precedente programmazione, non è stata in grado di sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla nuova Pac (Politica agricola comune), ecco perché oggi chiedono alla Giunta che si insedierà il 9 aprile di riaprire un tavolo tecnico e riequilibrare così «gli svantaggi subiti dall’Isola». La nuova Pac, infatti, mira a garantire un futuro sostenibile per gli agricoltori e a sostenere le aziende di piccole dimensioni, consentendo così agli Stati membri una maggiore flessibilità nell'adattamento delle misure alle condizioni locali. «Gli indirizzi della Pac sono in linea con il sistema produttivo, ma nella programmazione alcuni punti vanno a discapito del nostro comparto agro-pastorale. La Sardegna ha perso oltre 115 milioni per il prossimo quinquennio, 23 milioni all’anno. Inoltre, in base alle risorse percepite, passa dal quarto al settimo posto vedendosi superare da altre regioni come Veneto, Lombardia ed Emilia».

Confronto

Ecco perché allevatori e agricoltori chiedono un tavolo di confronto con la parte politica. «Non va dimenticato che la Sardegna vive in un contesto di ruralità per circa l’80% del territorio, pertanto, sarebbe opportuno iniziare a adottare una politica che possa far crescere queste aree e renderle competitive con le sfide europee e mondiali».

