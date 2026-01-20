Agricoltori di nuovo in piazza contro l’intesa Ue-Mercosur 

Circa 5mila agricoltori hanno “assediato” il Parlamento europeo di Strasburgo mentre, dentro l'Aula, l'accordo Ue-Mercosur rischia di finire su un binario morto. La protesta - tra trattori, fumogeni e lanci di bottiglie e frutta contro i reparti mobili della polizia - è esplosa alla vigilia di un voto chiave che potrebbe chiamare in causa la Corte di giustizia Ue e congelare l'intesa per mesi, se non anni. Un assalto contro l'accordo firmato in Paraguay da Ursula von der Leyen e ritenuto un pilastro della risposta ai dazi di Trump.

La mobilitazione, che ha visto la partecipazione degli agricoltori sardi, ha raccolto consensi trasversali: Verdi, Sinistre e sovranisti. Spaccata invece la maggioranza italiana. A sfilare accanto ai trattori - assieme a Confagricoltura, Coldiretti e Cia - sono stati infatti gli eurodeputati di Lega e M5S.

«Senza reciprocità, controlli e trasparenza sull’origine dei prodotti», dicono Battista Cualbu, presidente e Luca Saba, direttore di Coldiretti Sardegna. «Le imprese agricole sarde subiscono una concorrenza sleale che mette a rischio il reddito, la tenuta delle filiere e la sicurezza alimentare. In Sardegna produciamo rispettando regole stringenti su qualità, ambiente e lavoro, sostenendo costi elevati per garantire cibo sicuro e tracciabile. Non è accettabile che queste produzioni vengano messe sullo stesso piano di prodotti importati ottenuti con standard più bassi, quando non con pratiche vietate in Europa. Servono controlli reali alle frontiere, etichettature chiare sull’origine e una normativa efficace contro le pratiche sleali, per tutelare agricoltori e consumatori».

