Agricoltore muore imprigionato nella rotopressa 

Stava cercando di risolvere un problema tecnico che non permetteva alla rotopressa di compattare bene le balle di fieno quando, in poche frazioni di secondo, è stato come risucchiato dagli ingranaggi del mezzo. Una morte terribile quella di cui ieri pomeriggio è stato vittima Omar Locci, quarantatrenne di Carbonia, sposato, padre di tre figli e grande lavoratore stimato da tante persone.

L’incidente

Non erano ancora le 18 quando la notizia del terribile incidente è arrivata al 118, al comando dei vigili urbani e ai vigili del fuoco. È stato il padre dell’agricoltore a fare la tragica scoperta. Omar Locci si trovava nel campo alle spalle dell’area del Piano insediamenti produttivi del Comune di Carbonia, un’area che si si raggiunge percorrendo la strada che porta al nuraghe Sirai ma svoltando a destra nei pressi di un capannone artigianale. Il gran caldo non aveva spaventato questo giovane padre di famiglia che si era messo al lavoro di buona lena nel primissimo pomeriggio a bordo della rotopressa che maneggiava con grande destrezza. Potrebbe essere stata proprio la grande sicurezza a tradirlo quando il mezzo ha cominciato a dare dei problemi. Chiaramente al momento si tratta di un’ipotesi che i rilievi tecnici dovranno appurare, ma pare che a un certo punto una rotoballa di fieno, trovata nel punto della tragedia, sia venuta male. O forse il motore potrebbe aver fatto le bizze. Omar Locci potrebbe essere sceso dalla rotopressa per cercare di risolvere il problema e avrebbe raggiunto la parte posteriore del mezzo. Non è ben chiaro, lo dirà chi ha eseguito i rilievi, se il motore sia stato subito spento o se l’agricoltore si sia avvicinato ai meccanismi in movimento per capire quale fosse il problema. Si sa soltanto che quei meccanismi sono stati per lui una trappola mortale: vi è rimasto incastrato e nulla ha potuto fare per fermarli.

L’allarme

Quando il padre è arrivato al terreno non ha capito subito che cosa fosse accaduto. C’era un gran caldo e ha pensato che il figlio si fosse spostato all’ombra. Ha provato a chiamarlo ma non ha avuto risposta. Avvicinandosi meglio ha visto che si trovava vicino al mezzo meccanico e ha intuito che fosse accaduto qualcosa di grave. Ha gridato disperatamente per chiamare il figlio, sul posto sono arrivate diverse persone che lavorano nell’area artigianale e alcune di queste hanno dato l’allarme chiamando numeri di soccorso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Carbonia, i carabinieri della stazione locale, l’ambulanza medicalizzata del 118 partita dall’ospedale Sirai, i vigili della Polizia municipale con il comandante Andrea Usai che si è messo subito in comunicazione con il magistrato di turno. Il medico sul posto non ha potuto far altro che constatate la morte di Omar Locci, avvenuto presumibilmente tra le 16 e le 16.30. Sul posto tanti amici dell’agricoltore, mentre i vigili del fuoco lavoravano (ci sono volute ore) per liberare il corpo, qualcuno si è assunto il triste compito di informare la moglie. Attorno alle 19.30 è arrivata l’autorizzazione a spostare la salma. «Siamo profondamente dispiaciuti per questo incidente sul lavoro – ha detto il sindaco Pietro Morittu - abbiamo perso un figlio della nostra città e proviamo un forte senso di vuoto. Manifestiamo il nostro cordoglio e ci stringiamo in un grande abbraccio alla famiglia».

