Agricoltore assolto: non rubò la motozappa 

Passando vicino ad un terreno di campagna il proprietario derubato aveva riconosciuto la sua motozappa, sparita qualche tempo prima. Così era andato a presentare la denuncia dai carabinieri ed era arrivata la condanna in primo grado a 2 anni per ricettazione di Antonello Matzeu ed Evandro Onnis, 67 e 60 anni, entrambi di Samassi. Peccato che il primo fosse del tutto estraneo al furto, ma semplicemente aveva fatto un favore all’amico custodendo l’attrezzo.

Al termine del processo d’appello, Antonelo Matzeu – difeso dall’avvocato Marco Lisu – è stato assolto perché il fatto non costituisce reato, mentre Evandro Onnis – assistito dalla legale Federica Atzeni – si è visto ridurre la pena finale a un anno e 4 mesi di reclusione. La Corte presieduta dal giudice Msssimo Poddighe ha accolto il ricorso presentato dal difensore, accertando che il 67enne aveva ottimi rapporti con l’amico al quale, nel 2013, aveva fatto il favore di tenere la motozappa, lasciandola in bella mostra in un terreno incolto di sua proprietà. Due elementi che hanno convinto i giudici sul fatto che fosse estraneo alla ricettazione: da una parte perché non aveva nascosto l’attrezzo a motore, dall’altra perché i rapporti di amicizia erano tali che non gli era sembrata insolita la richiesta, nonostante Matzeu non fosse un agricoltore e dunque nemmeno utilizzasse la motozappa. Da qui l’assoluzione con formula piena.

