Agrario, la cantina didattica scommette sui vitigni autoctoni 

Nell’Agrario di Sorgono il convegno “Fra viti e vini della Sardegna in un mondo di bollicine” è stata l’occasione per presentare il sistema di vinificazione 4.0 della cantina didattica e i risultati della ricerca “Akinas spinov” condotta da Agris sulla spumantizzazione di uve di vitigni autoctoni. Una collaborazione preziosa tra scuola e agenzia con ottimi risultati, importante anche per il futuro, come ha spiegato Luca Demelas di Agris, responsabile scientifico del campo sperimentale: «I vitigni studiati rappresentano un “unicum” dalle grandi potenzialità e potranno dare valide soluzioni nelle coltivazioni future e nella diversificazione delle produzioni». (l. cad.)

