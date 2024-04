Agrario, c’è un terreno conteso 

Giorni difficili per l’Agrario di Senorbì . C’è un imprenditore che rivendica la proprietà di un terreno da sempre utilizzato dalla scuola, fin da quando fu fondata dal Consorzio del Flumendosa negli anni 60. «Quel terreno è della scuola, donato dai conti Orrù più di mezzo secolo fa», afferma Domenico Aliotta, responsabile dell’Agrario, oggi sede staccata del tecnico Einaudi.

Il caso

Di diverso avviso un imprenditore che ha annunciato, attraverso un legale, il suo proposito: domani arriverà a Senorbì con operai e documenti per recintare i 6.800 metri quadri contesi. Quelli dove nel tempo la scuola agraria ha impiantato un vigneto (grazie a fondi dell’Unione europea), realizzato e ristrutturato (con i soldi del Pnrr) due capannoni dove vengono conservati trattori e tutto quello che serve per le lezioni pratiche degli studenti.

La vicenda verrà decisa nelle stanze del Tribunale civile di Cagliari, dove la scuola è rappresentata dall’Avvocatura dello Stato. Nel frattempo fa discutere.

La vicenda

Sulla donazione, a scuola, non si hanno dubbi: c’è anche una targa in marmo che dall’ottobre del 1962 ricorda il conte di San Raimondo Emanuele Orrù, morto nel 1936, «che per primo introdusse a Senorbì l’aratro di ferro e svolse fondamentale opera dimostrativa e divulgativa nel campo delle concimazioni chimiche». Resta il fatto che non fu mai trascritta al catasto e che la proprietà di questa particella immobiliare agricola è passata negli anni all’imprenditore che ne rivendica adesso la titolarità.

I sindaci

Sull’argomento intervengono con una nota congiunta anche i sindaci di Pimentel Damiano Aresu (docente dell’Agrario), di Barrali Fausto Piga, di Suelli Massimiliano Garau e di Gesico Terenzio Schirru: «È una vicenda paradossale: questi privati cittadini rivendicano una striscia di terreno da sempre utilizzata dalla scuola. La perdita di quell’appezzamento rappresenterebbe un duro colpo per la sopravvivenza dell’istituto agrario, punto di riferimento in Trexenta per generazioni di alunni. Sarebbe davvero un peccato che la scuola per un cavillo burocratico, fosse in qualche modo danneggiata: ha sempre utilizzato quei campi senza alcuna rivendicazione di terzi da decenni».

In pratica, secondo i sindaci, quei terreni sarebbero già nei fatti usucapiti dalla scuola, anche in assenza di registrazione della donazione dei conti Orrù. A breve verrà convocata una riunione alla presenza di sindaci, alunni (180 iscritti) e genitori per fare il punto sui questa situazione.

