Agosto positivo nel nord-ovest ma i turisti spendono meno negli extra 

Un agosto da record per presenze e pernottamenti, ma con turisti che spendono meno negli hotel. È il quadro tracciato da Federalberghi Confcommercio Provincia di Sassari, che ha analizzato un campione pari al 35 per cento delle strutture associate. Il tasso medio di occupazione camere ha raggiunto l’85,94 per cento, in crescita di due punti rispetto al 2024, grazie soprattutto al boom del Golfo dell’Asinara (dal 77,80 all’84,37 per cento). Ad Alghero, invece, solo un lievissimo calo (dall’86,90 all’86,71 per cento), che conferma la città tra le mete più solide, anche grazie ai collegamenti aerei internazionali. Secondo il presidente Stefano Visconti, il risultato deriva non solo dall’appeal del territorio, ma dalla cultura dell’accoglienza e da strategie mirate. Ma non mancano le ombre. «I clienti soggiornano, ma spendono meno negli extra», sottolinea Visconti, evidenziando un calo già emerso a luglio. Per Federalberghi il messaggio è chiaro: la crescita deve accompagnarsi a un salto di qualità nei servizi. (c.fi.)

