VaiOnline
Turismo.
12 settembre 2025 alle 00:15

Agosto positivo nel nord-ovest ma i turisti spendono meno negli extra 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un agosto da record per presenze e pernottamenti, ma con turisti che spendono meno negli hotel. È il quadro tracciato da Federalberghi Confcommercio Provincia di Sassari, che ha analizzato un campione pari al 35 per cento delle strutture associate. Il tasso medio di occupazione camere ha raggiunto l’85,94 per cento, in crescita di due punti rispetto al 2024, grazie soprattutto al boom del Golfo dell’Asinara (dal 77,80 all’84,37 per cento). Ad Alghero, invece, solo un lievissimo calo (dall’86,90 all’86,71 per cento), che conferma la città tra le mete più solide, anche grazie ai collegamenti aerei internazionali. Secondo il presidente Stefano Visconti, il risultato deriva non solo dall’appeal del territorio, ma dalla cultura dell’accoglienza e da strategie mirate. Ma non mancano le ombre. «I clienti soggiornano, ma spendono meno negli extra», sottolinea Visconti, evidenziando un calo già emerso a luglio. Per Federalberghi il messaggio è chiaro: la crescita deve accompagnarsi a un salto di qualità nei servizi. (c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il personaggio

Pavoletti va in gol anche nei film

l C. A. Melis
Riforme

«Legge statutaria, il nuovo volto della Regione»

Si è insediata la commissione speciale biennale per scrivere e approvare le norme 
Roberto Murgia
La storia

«Il mio vitalizio? Non mi hanno fatto sapere niente»

L’artista sogna di aprire la scuola della seta di mare a Sant’Antioco 
Francesco Pintore
La maggioranza

Regionali, Tajani frena il Carroccio

La Lega: «Veneto e Lombardia sono nostre». Il leader FI: ora altre urgenze 
Milano

Armani, la cassaforte segreta

Ville, yacht, beni in usufrutto: un patrimonio di oltre 13 miliardi di euro 
L’attentato

Caccia al killer del “patriota” Kirk

Trump: martire della verità. In Italia polemiche per una foto a testa in giù della vittima 