Agosto, forse un’amichevole in più 

Il programma delle amichevoli del Cagliari, ufficializzato lunedì, sarà presumibilmente arricchito da un ulteriore impegno. È in via di definizione una quinta partita dopo quelle con Ospitaletto Franciacorta (sabato 19), Galatasaray (mercoledì 23), Hannover (sabato 26) e Saint-Étienne (2 agosto).

Dopo quest’ultimo impegno, il Trofeo Gigi Riva, e prima dell’esordio in Coppa Italia del 16 agosto contro la vincente di Virtus Entella-Ternana, i rossoblù saranno attesi da un altro test: quasi certamente ancora all’estero, con l’avversario che sarà reso noto a giorni. Coi turchi, guidati dall’ex Inter Okan Buruk, sarà una gara di livello contro la squadra che ha vinto l’ultima Süper Lig e giocherà in Champions League, mentre i tedeschi sono in 2. Bundesliga (seconda serie tedesca) ma anche più avanti nella preparazione, dato che il loro campionato inizierà l’1 agosto.

Mercato

È attesa fra oggi e domani la firma del contratto di Makoumbou col Samsunspor dopo l’accordo per la cessione del centrocampista del Cagliari raggiunto sulla base di 1,5 milioni. I primi acquisti di Angelozzi da ds rossoblù dovrebbero essere i giovani Leonardi e Riccio della Sampdoria, con Scuffet in blucerchiato. Capitolo abbonamenti: 5.500 le tessere rinnovate.

