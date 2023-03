Agostini, la ferita ancora sanguina 

Un cuore tormentato, perché la ferita della passata stagione ancora sanguina: «Sono stato cacciato e offeso». Il pensiero di Alessandro Agostini, a otto mesi di distanza, è ancora lì, annegato in laguna. La retrocessione del “suo” Cagliari, quella semifinale con la Primavera che doveva essere un fiore all'occhiello e che invece è diventato un altro «disastro sportivo». Ieri, a “Il Cagliari in diretta”, su Videolina e Radiolina, Ago ha tirato fuori dei sassolini che somigliano a macigni. O forse a un grattacielo, «quello che mi sono sentito cadere sulla testa e sulle spalle. Ancora oggi non so come abbia fatto a sopravvivere».

Una ferita rossoblù

Agostini a Genova ha sostituito Gilardino alla guida della Primavera e ha portato avanti un progetto che somiglia a una marcia trionfale. Primo in classifica da solo nel girone A della Primavera 2, semifinalista in Coppa Italia: «Stiamo facendo bene, siamo contenti, speriamo di continuare così. Ho trovato tanta serietà e competenza». Nessun commento sulla gara della Domus: «Ho solo visto due cose che mi hanno fatto piacere: la prima è che c'era un ragazzo della Primavera del Genoa in panchina e poi aver visto giocare Luvumbo e Kourfalidis». C'è anche la firma di Agostini? «No, no, io faccio solo disastri sportivi». Non una battuta: «È quello che mi sono sentito dire». Parte tutto da Venezia, ancora quel maledetto 22 maggio: «È stata la conclusione di un lungo processo. Per dodici mesi il Cagliari ha cercato nelle sue disgrazie stagionali un colpevole e a Venezia lo ha trovato: Agostini. Che non era un allenatore pronto, che ha messo male la squadra, che ha sbagliato le sostituzioni». Le parole sono poche, ma taglienti. Quando il Cagliari chiama, non si può dire no, disse a Salerno: «Sono stato offeso, cacciato... Ma quel che ho fatto lo rifarei. Questo divorzio da allenatore fa più male di quello da calciatore, per come è avvenuto, per quello che si è voluto far passare».

Un grattacielo addosso

La voce solitamente ferma, si incrina, Agostini deve controllare l'emozione: «Amo Cagliari e i suoi tifosi. Ma quello che ho passato è stato come un grattacielo caduto sopra la testa e le spalle. Quello che ho passato, sentendomi addosso le responsabilità della retrocessione e della semifinale della Primavera, non lo auguro a nessuno, non so neanche come ho fatto a sopravvivere. Ho paura anche solo a ripensarci».