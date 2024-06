Agostini guiderà il Pontendera 

Sarà Alessandro Agostini il successore di Max Canzi sulla panchina del Pontedera, formazione del campionato di Serie C. Oggi la presentazione ufficiale dell'ex difensore e tecnico del Cagliari, per una staffetta già vista nel 2020, quando Agostini subentrò alla guida della Primavera rossoblù a Canzi, chiamato ad affiancare Walter Zenga sulla panchina della prima squadra.

Canzi ha lasciato la Toscana dopo due stagioni per sedersi sulla panchina delle Juventus Women. Al suo posto Agostini, 44 anni, che oggi verrà presentato alla stampa. L'ex numero 31 del Cagliari arriva al Pontedera dopo aver allenato nelle ultime due stagioni la Primavera del Genoa. Da giocatore del Cagliari, Agostini ha totalizzato qualcosa come 298 presenze, tra il 2004 e il 2012. Poi, dopo le esperienze con Torino e Verona, il ritorno in Sardegna, nel 2017, prima come collaboratore tecnico e poi, nel 2018, come vice proprio di Canzi in Primavera, con la promozione nel 2020. Infine, nel 2022, la chiamata alla guida della prima squadra per le ultime tre giornate, senza riuscire a evitare la retrocessione. (al.m.)

