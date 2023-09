Agnelli all’asta, il pm: non ci fu maltrattamento di animali 

Era stato denunciato da un’associazione animalista per aver sollevato e tenuto per aria alcuni minuti un agnellino legato per le zampe durante l’asta benefica che ogni anno viene organizzata a Sedilo, in occasione della festa di Sant’Antonio. Ma per la pm Daniela Caddeo, Angelo Porcu è innocente. Si va verso l’assoluzione nel processo a carico del banditore 55enne, chiamato a rispondere di maltrattamento di animali. Ieri, durante l’udienza, il pubblico ministero ha ricostruito la vicenda anche alla luce dei pareri tecnici già acquisiti precedentemente. I fatti risalgono al gennaio del 2018: come da tradizione, a Sedilo era stata organizzata un’asta di prodotti locali e animali, il cui ricavato va in beneficenza alla parrocchia. A suscitare la reazione indignata dell’associazione animalista, rappresentata da Riccardo Laganà, il fatto che gli agnellini venissero mostrati con le zampe legate. «Nessuno stress - aveva assicurato il veterinario della Asl Pietro Carboni, rispondendo alle domande dell’avvocato difensore Raffaele Miscali - Tenerli legati per le zampe sollevati per aria per qualche minuto non crea sofferenza, è un pò quello che capita per la tosatura delle pecore». Dopo quasi sei anni, martedì prossimo arriverà la sentenza della giudice Serena Corrias. ( m.g. )

