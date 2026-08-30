Agli Us Open Paolini parte bene 

Un tennis senza Jannik Sinner è come un ciclismo senza Tadej Pogacar e la sfortuna ha voluto che entrambi i campioni si trovino ai box in due grandi appuntamenti dei rispettivi sport, gli Us Open e la Vuelta. E così, sia a New York sia in Spagna, il pronostico per la vittoria si apre a tante soluzioni, con aspettative di sorpresa che quantomeno mitigano la delusione per le assenze.

I favoriti

Il quarto slam stagionale, a Flushing Meadows, nel tabellone maschile ha un teorico favorito, la testa di serie n.1, Alex Zverev, data anche l'incertezza sulle reali condizioni di Carlos Alcaraz. Il tedesco si è affrettato alla vigilia dell'esordio a sviare le attese, il murciano, fermo da Barcellona per il problema ad un polso, ha ammesso che dovrà soprattutto cercare di non farsi "condizionare dalla paura" e di provare a «giocare normalmente». Nel novero dei possibili protagonisti c'è Novak Djokovic, che insegue sempre il record del suo 25° slam, ma oltre ai giocatori di casa come Ben Shelton e Taylor Fritz o a possibili sorprese come il francese Arthur Fils, da tenere d'occhio ci sono due dei dieci azzurri presenti, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti.

Fiducia Musetti

«Penso di aver trovato la versione positiva di me stesso e spero di portarla in campo anche qui», ha detto il carrarino, che ha anche avuto l'onore di allenarsi per un'oretta con Roger Federer, il fuoriclasse elvetico entrato ufficialmente nella Hall of Fame del tennis con una cerimonia a Newport in cui ha molto emozionato e un po' fatto sorridere, tra ricordi e aneddoti, confermando il suo enorme amore per uno sport al quale ha dato almeno quanto, moltissimo, ha ricevuto. C'è curiosità per Matteo Berrettini, che oggi esordirà contro il veterano Stan Wawrinka, poi potrebbe incontrare Djokovic al secondo turno, se questi nella notte dovesse aver battuto l'argentino Mariano Navone Nel torneo femminile, Aryna Sabalenka cercherà di diventare la terza donna, dopo Chris Evert e Serena Williams, a vincere tre titoli consecutivi a Flushing Meadows. Nel match di apertura del torneo, Jasmine Paolini ha festeggiato con una vittoria il suo rientro in campo dopo Wimbledon. Tre set con più fatica del previsto e contro un'avversaria non impossibile, la numero 106 del mondo slovena Veronika Erjavec, battuta in un'ora e tre quarti con il punteggio di 6-3 3-6 6-4. «È stato il mio primo match dopo l'infortunio, non è mai facile. Questa vittoria può aiutarmi per il prossimo match, sono contenta», le sue parole. Una bella vittoria anche per Lucrezia Stefanini (119 Wta), 6-3, 4-6, 6-1 contro l’ucraina Dayana Yastremska (112).

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