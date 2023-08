Agli US Open da Cocciaretto la prima delusione 

Non sono cominciati bene per l’Italia gli Us Open. La prima bandierina tricolore è stata ammainata quando in Europa centrale erano le 22.30. Elisabetta Cocciaretto, numero 29 del mondo e miglior giocatrice italiana, è stata battuta in due set (6-2, 7-5) dalla ventiduenne slovena Kaja Juvan, 145 della classifica Wta, in un’ora e mezzo di gioco.

Il grande ritorno

Gli Us Open aspettano come protagonisti i giovani, da Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, da Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, ma a New York nella notte è tornata a mettersi in gioco a 33 anni anche una ex numero 1 come Caroline Wozniacki. Reduce da problemi di salute e da una doppia maternità, la danese torna in campo nel quarto slam della stagione dopo aver riassaggiato il gusto del match a Montreal e a Cincinnati a inizio agosto, a tre anni e mezzo dalla sua ultima partita. «Sono entusiasta di avere questa opportunità e di giocare di nuovo e ai massimi livelli», ha detto alla vigilia della sfida d'esordio, contro la qualificata russa Tatiana Prozorova. «Quando ti guardi e senti di avere ancora la possibilità di fare qualcosa di veramente bello e veramente buono, allora devi cogliere l'occasione», ha proseguito la tennista danese in una intervista alla Bbc. «Poi qui a New York ho bellissimi ricordi e adoro giocare davanti ai tifosi su questi campi». A spingerla a tornare a mettersi in gioco sul serio, oltre al grande amore per lo sport della racchetta, è stata anche la nascita del secondo figlio e la consapevolezza di poter dire ancora qualcosa.

Primi match

In attesa del suo esordio, i primi match del torneo femminile hanno visto l'eliminazione della greca Maria Sakkari, n.8 al mondo, battuta a sorpresa dalla spagnola Rebeka Masarova (n. 71), con un doppio 6-4. Si sono invece qualificate al secondo turno sia la n.1 al mondo Iga Swiatek, sia altre tre teste di serie: la ceca Karolina Muchova (n. 10), la russa Victoria Azarenka (n. 18) e la svizzera Belinda Bencic (n. 13). Nel torneo maschile, il primo a superare il turno iniziale è stato l'austriaco Dominic Thiem, ex n. 3 del mondo e 81 attuale, che ha battuto in tre set il kazako Alexander Bublik (n. 25). Eliminato il francese Richard Gasquet, al 72° Slam come Novak Djokovic battuto dall'ungherese Maroszan 6-3 6-1 6-7(5) 6-7(1) 6-2. Ieri notte in campo Lorenzo Musetti, Travaglia e Marco Cecchinato.

