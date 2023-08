Agli US Open Berrettini c’è, Djokovic pure: n. 1 

Ci sono voluti Matteo Berrettini e, con un pizzico di fortuna, Matteo Arnaldi, per rianimare il tennis italiano, uscito da una prima giornata devastante a Flushing Meadows. Il romano ha rimandato a casa il francese Ugo Humbert, vincitore del SuperChallenger di Cagliari, che ha liquidato col punteggio di 6-4, 6-2, 6-2 in meno di due ore e mezza, senza mai perdere il servizio. Anche più rapida la qualificazione ai 32esimi di Matteo Arnaldi, in vantaggio 6-3, 1-0 quando Jason Kubler si è ritirato.

Le sconfitte

Mentre la scorsa notte sono scesi in campo Lorenzo Sonego (Moreno de Alboran) e Jannik Sinner (Hanfman), inseguendo un derby al prossimo turno, la prima giornata a Flushing Meadows aveva registrato la sconfitta in 5 set di un irriconoscibile Lorenzo Musetti (18ª testa di serie) contro il qualificato francese Titouan Droguet (171 Atp): 6-3, 0-6, 6-7, 6-3, 6-2. Sfumato anche il derby tra Stefano Travaglia (bravo a strappare un set a Tommy Paul) e Marco Cecchinato (al quale il russo Roman Safiullin, 60 del mondo, ha lasciato appena 6 game).

Le italiane

In campo femminile, è rimata una sola azzurra, Martina Trevisan. La fiorentina, sotto 6-0, ha ribaltato con due tie break la partita contro la kazaka Yulia Puntintseva in tre ore e 20 di battaglia. Subito fuori nella prima giornata, oltre a Elisabetta Cocciaretto, anche Jasmine Paolini, superata dalla lettone Jelena Ostapenko (21 Wta) 6-3, 4-6, 6-1. Ieri, bugiardo il doppio 6-2 con cui Jessica Pegula (n. 3 Wta) ha superato Camila Giorgi.

Due protagonisti

Intanto lunedì notte ha brillato la stella di Novak Djokovic, capace di fare vedere subito il suo miglior tennis. Il serbo ha travolto in tre set, con un perentorio 6-0, 6-2, 6-3, il francese Alexandre Muller, garantendosi di tornare numero 1 al mondo, ma a soddisfarlo è stato soprattutto il suo gioco: «Sono molto, molto soddisfatto di come mi sento, di come sto giocando», le sue parole.

Entusiasta anche Caroline Wozniacki, al ritorno a Flushing Meadows dopo quattro anni, tra problemi fisici e due gravidanze che l’avevano convinta a smettere. La danese ex n.1 al mondo ha battuto in due set (6-3, 6-2) la russa Tatiana Prozorova. «È fantastico essere tornata. Ero molto nervosa ma cominciare così è davvero speciale», ha detto.

