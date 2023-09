Agli ottavi con la Macedonia 

Un’Italia più “rilassata” cede i primi set del torneo ma batte la 3-2 (parziali 25-22, 23-25, 25-22, 14-25, 15-12) la Germania ad Ancona e chiude il girone A degli Europei imbattuta e ovviamente al primo posto. In un match ininfluente per la classifica (i tedeschi erano sicuri del terzo posto), il tecnico azzurro Fefè De Giorgi ha utilizzato rotazioni più ampie, chiamando in causa praticamente tutti gli azzurri e scegliendo come palleggiatore Sbertoli al posto di capitan Giannelli (entrato a gara in corso). Molto buona prova dei tedeschi, con l'opposto Moritz Karlitzek (26 punti) su tutti. Per l’Italia, i 21 di Alessandro Michieletto.

Nel frattempo, nella Pool C, la Rebubblica Ceca aggiudicandosi lo “spareggio” con la Macedonia del Nord ha evitato (almeno per il momento) l’incrocio con gli azzurri negli ottavi di finale a Bari, lasciando il compito agli avversari.

Gli ottavi di finale

A Varna. Domani : 16.30 Croazia-Romania; 19.30 Francia-Bulgaria. Sabato : 16.30 Slovenia-Turchia; 19.30 Portogallo-Ucraina.

A Bari (data/orari da definire): Italia-Macedonia del Nord; Olanda-Germania; Polonia-Bel- gio; Serbia-Repubblica Ceca.

