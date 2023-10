Agli Oscar Green duecento aziende da tutta l’Isola 

A Montevecchio, comune di Guspini, si è svolto l’Oscar Green, la più importante rassegna per i giovani agricoltori sardi. Nella giornata sono state illustrate le proposte per sviluppare idee nuove, utilizzando curiosità, capacità e metodo. La diciassettesima edizione della festa del rinnovamento e della sostenibilità agricola, promossa dalla Coldiretti giovani impresa Sardegna, ieri ha visto la partecipazione di circa 200 giovani agricoltori provenienti da tutta la Sardegna.

L’auspicio

«I giovani devono riprendere la voglia di competere, non devono lavorare nel settore agricolo per ripiego, ma per scelta, dedizione e passione. Oggi vedo giovani che vogliono confrontarsi. Questa è una vetrina che lancia imprenditori verso un confronto nazionale ed europeo», ha detto il presidente di Coldiretti Battista Cualbu. Il direttore Luca Saba – che ha svolto il ruolo di moderatore – ha sottolineato l’intenzione di «promuovere l’agricoltura in controtendenza: i giovani devono lavorare la terra senza piangersi addosso». Sei le categorie in gara: Custodi d’Italia, Coltiviamo solidarietà, Campagna Amica, Energie per il futuro e sostenibilità, Fare filiera, Impresa digitale.

Storie vincenti

Le testimonianze offerte al microfono hanno fatto emergere storie di imprese felici. «Io non me la sono sentita di abbandonare le terre dei miei avi, avevo l’obbligo morale di restarci e attraverso l’innovazione mettere a frutto queste risorse», ha raccontato Giovanni Ladu, ingegnere di Siniscola, vincitore nella categoria Custodi d’Italia grazie alla produzione di pompia. Dall’associazione Betania di Logudoro, che si è aggiudicata il riconoscimento nella categoria Coltiviamo solidarietà, Anna Peccini di Ozieri ha sottolineato: «Questa attività può avere una grande valenza sociale per il reinserimento e l’inclusione di persone emarginate e, come in questo caso, che soffrono di malattie mentali». Nella giornata degli Oscar Green non poteva essere trascurato l’aspetto della sostenibilità ambientale posta al centro dell’attività dei fratelli Ottavia e Giovannino Pusceddu di Luri, frazione di Arborea, che nella produzione di olio hanno escogitato un modo di fare riciclo: «Con la macinatura dei noccioli produciamo pellet utilizzabile per le stufe», hanno spiegato.

Tornando ai premi: A Francesco Addis della Cantina Li Duni di Badesi è andato quello per l’Impresa digitale, all’istituto agrario “Don Deodato Meloni” di Oristano, rappresentato da Giuseppina Armas, quello per la Campagna Amica, all’azienda Cocchiland di Marco Manca di Assemini quello delle Energie per il futuro e sostenibilità e, infine, a Pietro Ledda di Sindia è andato il riconoscimento per la categoria Fare filiera.

Tutti a Roma

I convenuti sono stati ospitati nello stabilimento di produzione di birra artigianale 4Mori. Il titolare Antonio Zanda salutando l’assemblea ha detto: «Questa impresa è stata inizialmente un’avventura, un’utopia con oggetto la riqualificazione di un capannone di una centrale elettrica. Iniziai con altri soci 15 anni fa. Oggi siamo riusciti a creare un’azienda con un marchio conosciuto. Ci siamo riusciti con testardaggine. Abbiamo 7 dipendenti e un fatturato di oltre un milione di euro. Fra di noi non c’è il divo, ma tutti collaboriamo con sinergia per raggiungere i risultati». Anche la birra è un risultato della lavorazione di orzo e altri cereali, per produrla bisogna lavorare i campi. Anche il birrificio agricolo MarduK di Irgoli con i titolari Mauro Loddo e Giuseppe Murru hanno portato la loro testimonianza fornendo i dati economici dell’impresa: quattro dipendenti e 500mila euro di fatturazione. A consegnare i premi il deputato Gianni Lampis, il consigliere regionale Emanuele Cera, l’ex assessora regionale Alessandra Zedda, la responsabile del Banco di Sardegna della Provincia Sud Sardegna Giannina Balia, il sindaco Giuseppe De Fanti, l’assessore comunale all’Agricoltura Marcello Serru e Nicola Tuveri – delegato regionale Giovani impresa. Al termine il presidente Battista Cualbu ha comunicato che tutte le aziende in concorso parteciperanno alle finali italiane a Roma.

