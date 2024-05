Agli Europei Lodde difende la “sua” carta 

LONATO DEL GARDA. Ha conquistato la carta olimpica e adesso vuole difenderla. Cominciano oggi gli Europei di tiro a volo a Lonato del Garda e Luigi Lodde vuole provare a dare un segnale che convinca il dt azzurro a portarlo a Parigi. Per la Nazionale italiana la prova è significativa proprio per quanto riguarda lo skeet maschile (al via mercoeldì prossimo), unica prova del programma olimpico di Parigi per la quale gli azzurri hanno ottenuto un solo pass, su due a disposizione, per i Giochi. Ad ottenerla proveranno l'oro olimpico di Rio Gabriele Rossetti, il “nipote d'arte” (suo zio Ennio Falco fu oro ad Atlanta 1996) Tammaro Cassandro e il biologo di Ozieri. È stato proprio il tiratore sardo dell’Esercito che ha ottenuto l'unico pass per l'Italia in questa specialità ma non viene da un’annata troppo buona e rischia di essere beffato e restare a casa per la seconda volta, dopo Tokyo. Lodde aveva partecipato a Londra 2012 e Rio 2016, Per il ottenere la seconda carta olimpica nello skeet maschile, gli azzurri a Lonato dovranno vincere o essere preceduti nella classifica finale da atleti di nazioni già in possesso dei pass a loro disposizione.

Intanto il programma comincia oggi con le serie di prova del trap e la cerimonia di apertura, alla presenza del presidente della federazione mondiale (Issf) Luciano Rossi, nell'impianto Tav Concaverde di Lonato. da domani si comincia a sparare nel trap, che vedrà le finali sabato. Domenica la gara del mixed team e da martedì gli allenamenti per lo skeet.

RIPRODUZIONE RISERVATA