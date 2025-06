Agli europei l’Italia è medaglia di bronzo francia battuta nella “finalina” del Pireo 

Francia 54

Italia 69

Francia : Brochant, Foppossi 2, Ayayi 8, Rupert 4, Salaun 9, Badiane 2, Toure 13, Pouye 2, Tabdi 2, Lacan 6, Bernies 6, Astier ne. Allenatore Toupane

Italia : Keys 5, Pasa 6, Verona 11, Zandalasini 20, Pan 3, Cubaj 10, Madera 5, Santucci, Fassina 5, Andre 4, Spreafico, Trimboli. Allenatore Capobianco

Parziali : 22-23; 36-42; 45-53



Magnifica impresa dell’Italbasket, che supera la Francia per 69-54 nella finalina dell’Europeo femminile e conquista un podio che mancava da 30 anni. Le azzurre sono riuscite a smaltire in 48 ore la delusione per la semifinale persa col Belgio, superando un’avversaria di livello superiore (prima nel ranking continentale). Una magistrale prova difensiva ha limitato le transalpine a 30 punti in meno della loro media abituale. Per il movimento nazionale è il secondo bronzo dopo quello conquistato a Cagliari nel ‘74, quando il torneo si giocò tutto in Sardegna.

La cronaca

L’Italia parte con energia e chiude avanti il primo quarto grazie al canestro di Verona (23-22). Le francesi provano a far valere la loro fisicità, ma Zandalasini è implacabile e spinge le Azzurre sul +6 al 20’. Nel secondo tempo ci si attende una reazione transalpina, ma è sempre l’Italia a controllare la gara con una difesa perfetta: il quintetto di Capobianco spegne ogni tentativo di rimonta e nel finale dilaga. Alla sirena è festa grande: abbracci, sorrisi, lacrime di commozione per un risultato di enorme valore per tutto il movimento.



