Agli Assoluti oggi è il giorno di Dalia Kaddari 

Per Dalia Kaddari è giunto il momento di regolare i conti. La poliziotta quartese è attesissima oggi alle 17.55 ai blocchi di partenza delle batterie dei 200 ai tricolori Assoluti su pista di Caorle, dove vanta il migliore accredito 22”68 siglato a fine giugno in Coppa Europa a Madrid, tuttavia non dovrà abbassare la guardia, soprattutto rispetto a Vittoria Fontana (Carabinieri), avversaria ma anche compagna nella 4x100 azzurra che alle Universiadi di Bochum è riuscita a starle davanti proprio nei 200 correndo in 22”79. La serata proseguirà con Elisa Pintus (Bracco) e Pamela Mannias (F45, Cus Cagliari) nel peso alle 18, Andrea Demontis (PM, idem) nell’asta alle 19, Eugenio Meloni (Carabinieri) e Massimiliano Luiu (Fiamme Oro) nell’alto alle 19.55 e Christian Zucca (Cus Cagliari) nel lungo alle 20.25.

Ieri, nella prima giornata, Sara Zoccheddu (Cus Cagliari) è stata settima nel triplo con 12,97 fatto al secondo salto. Luca Flore (PM, Atletica Oristano), settimo nella propria batteria dei 400 hs in 53”50 e 19° complessivo non è riuscito a entrare in finale. Negli 800, ottavo posto per Maria Paola Sotgiu (Promesse, Ichnos) nella propria batteria con un 2’08”29 che le vale il 14° posto e la esclude dalla finale.

