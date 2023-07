Agli “assoluti” non c’è Patta: questa fa male 

«Gli infortuni fanno parte del gioco ma questa volta è più dura». Sanguina il cuore di Lorenzo Patta, anima della 4x100 azzurra che era pronto a mettersi in gioco nei 100 metri ai campionati italiani di Molfetta che vivono oggi l’antipasto delle 10 km di marcia. Invece il velocista oristanese delle Fiamme Gialle, uno dei grandi favoriti assieme a Samuele Ceccarelli, deve arrendersi a un infortunio muscolare che lo terrorizza in vista dei mondiali, fra meno di un mese a Budapest. Ai blocchi domani ci sarà un Wanderson Polanco in cerca di buone sensazioni.

Sprint incerto

In dubbio c’è anche la presenza (non a Molfetta, ma in pista) di Filippo Tortu, specialista degli infortuni assurdi (entrambe le braccia fratturante tuffandosi sul traguardo, caduta sulle scale di Trinità dei Monti dopo il Golden Gala...) che si è sublussato una spalla nell’esultanza per la qualificazione mondiale della 4x100 a Grosseto. Le batterie dei 200 sono in programma domenica pomeriggio: «La voglia di tornare a gareggiare è troppa e domenica, salvo imprevisti dell'ultima ora, vorrò essere sui blocchi di partenza». Sulla stessa distanza, al femminile, Dalia Kaddari deve scacciare il pensiero del brutto finale di gara di Espoo. Si presenta con il miglior accredito, fatto sempre in Finlandia (23”00), e con il proposito di sempre: vincere.

Gli altri sardi

C’è una Sardegna che guarda verso il cielo. Nell’alto, ci provano il sassarese Massimiliano Luiu (Fiamme Oro) e il cagliaritano Eugenio Meloni (Carabinieri), che sanno già come si fa ma che non sono favoriti. Ancor meno lo è Sara Zoccheddu (Cus Cagliari) che vivrà una bella esperienza nella pedale del triplo. La società di Sa Duchessa porta in Puglia anche la classe di Elisa Pintus e l’entusiasmo di Pamela Mannias, pronte a dar battaglia nel getto del peso in cartellone domenica alle 18.

Elisa, podio sfiorato

Mentre la Fidal ha diramato l’elenco dei 95 componenti della spedizione azzurra a Gerusalemme per gli Europei Under 20, includendo Luca Fiore (Atl. Oristano) per i 400 hs e Andrea Demontis (Cus Cagliari) per l’asta, l’attenzione è rivolta ai Giochi Europei Olimpici Giovanili. Nella finale dei 200 metri, a Maribor (Slovenia), l’asseminese Elisa Marcello ha sfirato il podio correndo in 20”40 (vento +1,3 m/s). La promettentissima velocista dell’Atletica Valeria ha chiuso quarta, a 19 centesimi dall’estone Mia Ott e a 32” dalla polacca Maja Barbara Wozniak. Imprendibile la ceca Terezie Taborska (23”61). ( c.a.m. )

