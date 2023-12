Agli Assoluti finale maschile Porcu-Mura 

Nicola Porcu contro Matteo Mura e Barbara Dessolis contro Gaia Schirru. Sono le finali dei Campionati Sardi Assoluti di tennis in corso di svolgimento sulla terra rossa del Tc Cagliari.

Nel singolare maschile, il favorito della vigilia Porcu (Tc Cagliari) non ha lasciato giochi al compagno di circolo Alberto Sanna, numero 5 del seeding, mentre il numero 2 Mura (Torres) ha interrotto la lunga serie positiva di Manuel Mazzella (Tc Moneta) nella manifestazione (con tre titoli conquistati nelle ultime tre edizioni e sei in tutto). Una vera battaglia quella tra il tennista sassarese e il campione uscente, testa di serie numero 3, conclusa 7-6(5), 3-6, 7-6(4).

Nel singolare femminile, la “padrona di casa” Dessolis, numero 1 del tabellone, ha regolato 6-1, 6-3 la numero 4 Roberta Sechi (Torres), mentre Schirru (Sporting Quartu) ha battuto 7-6(8), 3-6, 6-3 un'altra torresina, Carolina Cicu, in un match tra atlete non comprese tra le teste di serie.

Nel doppio femminile, le sorelle Barbara e Marcella Dessolis hanno confermato il titolo vinto un anno fa, stavolta spuntandola 4-6, 7-5, 10-7 su Sechi e Cicu, mentre Mazzella e Mura hanno vinto approfittando del forfait di Porcu e Sanna.



