agli “assoluti” di quartucciu domina il vento brillano marcello, meloni, comoli e cattolico 

A Quartucciu, Annunziata Cattolico sigla il nuovo record sardo U20 nel martello, Elisa Marcello e Oliver Comoli fanno un bis a tutta velocità nei 100 e nei 200, Ithocor Meloni conquista 800, 1500 e 4x400, ma per loro e per tutti, l’avversario più temuto ed incontrastabile è stato il vento.

La prima prova di rilievo arriva dalla pedana del martello con la Junior cussina Cattolico che, reduce da un infortunio, ha migliorato di oltre un metro il suo stesso record, portandolo a 49,81. Nelle batterie dei 100 donne, si corre forte, ma con vento irregolare (+3,5): a vincere è Elisa Marcello (Junior, Atl. Valeria) con 11”64, su Giulia Mannu (Cus Cagliari) 11”94 e Daniela Lai (F45, Cagliari Atl. Legg.) 12”06. Stesse posizioni in finale, ma con vento contro (-1,2): Marcello 12”03, Mannu 12”32, Lai 12”50. Il podio si ripete nei 200 m con vento oltre i limiti (+2,8): Marcello 23”58, Mannu 24”37, Lai 25”17. Tra gli uomini, Oliver Comoli (Atl. Olbia) corre in 10”53 (+2,6) la batteria, vincendo su Riccardo Unali (PM, Delogu, 10”80) e Roberto Parodo (Jolao, 10”81). In finale con vento -1,6 m/s primeggia in 10”94, su Unali (11”09) e Daniele Pisanu (Delogu), che ha la meglio su Parodo in 11”15. Lo stesso Comoli si aggiudica anche i 200 metri in 21”33 (+2.6). Raffaele Murenu (Promesse, Amsicora) è il nuovo campione regionale dei 400, con 49”54.

Tra le donne Maria Paola Sotgiu vince con 56”78. La stessa Junior trascinerà poi la Ichnos alla vittoria nella 4x400. Per Ithocor Meloni (Cus Cagliari) tre titoli: 800 m in 1’53”75, 1500 m in 4’00” con volata finale sul bravo Stefano Ferreri (1’54”52), e 4x400 m col Cus Cagliari. Negli 800 donne, brillante prova di Camilla Chessa (SF, Ichnos) che chiude in 2’15”85. Nel lungo vincono Christian Zucca (Cus Cagliari) 7,02 m (+3.3) e Camilla Pirisi (Junior, Ichnos) 4,88 m (+4,8), nel triplo, Marco Demontis (Cus Ca) con 13,10 metri e Alessia Farci (Cagliari Atl. Legg.) con 11,51. L’inossidabile Pamela Mannias (F40, Cus Cagliari) fa atterrare il peso a 13,89 metri e nella gara maschile l’Allievo Giovanni Dolis (Cus Cagliari) si impone con 12,55. Nell’alto, titoli a Camillo Delogu (Promesse, Cus Sassari) con 1,80 ed Elena Spini (Allieva, Amsicora), nell’asta, vincono Riccardo Zaottini (Ichnos) con 3,40 m e la Junior Lavinia Impagliazzo (Cus Cagliari) con 2,80.

RIPRODUZIONE RISERVATA