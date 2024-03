Agli Assoluti brilla l’argento di Guidi 

Sempre lui. Anche agli “assoluti” di Riccione, il nuoto sardo affida il ruolo di alfiere a Marcello Guidi e lui non delude. Il cagliaritano delle Fiamme Oro e Rari Nantes coglie un bellissimo argento nei 1500 stile libero, arrendendosi per 1”01 al collega poliziotto Luca De Tullio. Resta l’unica medaglia sarda, ma non l’unica gara da sottolineare. Restando in campo maschile, l’esperino Fabio Dalu è 8° nei 1500 (15’29”95) e negli 800 (8’05”04) e 17° vincendo la propria batteria nei 400. Non brilla nello sprint Samuele Congia (Mediterraneo Sport, 19° nei 50 sl e 25° nei 100). Piazzamenti meno nobili ma buone prestazioni per i ranisti Enrico Puxeddu (Sport Full Time, 28° nei 100 in 1’03”78), Ludovico Bertelli (Promogest) e Nicola Demontis (Rari Nantes), per il delfinista Andrea Pusceddu (Promogest), 36° nei 100 in 55”26 e per Francesco Fenucciu (Promogest) che si migliora nei 200 sl con 1’52”21.

In campo femminile, Francesca Zucca trascina l’Esperia al 22° posto tra le società non militari. Spiccano il 6° posto nei 100 rana (1’08”26) e l’ottavo nei 200 (2’30”65 in batteria), ma è più scenografico il primo posto a parimerito con Martina Fanunza (Promogest) nella finale B dei 50 in 31”89. Se nello stile libero si registra solo il 26”89 dell’altra esperina Sophia Dubois (48ª nei 50), nel dorso e nei misti Anna Conti (Sport Full Time) fa la sua parte con tre finali B. La sassarese è 4ª in quella dei 200 dorso (2’16”75), 8ª nei 200 misti (dopo il 2’19”95 in batteria) e 6ª in quella dei 400 (4’55”87), vinta dalla wild card d’eccezione, Simona Quadarella. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA