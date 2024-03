Agli alluvionati del Meilogu i soldi raccolti dal Comune 

Quasi 1.600 euro da destinare alle comunità vittime di alluvioni dell'Unione dei Comuni del Meilogu. È quanto stabilito dalla Giunta, dopo che l’estate scorsa, durante le manifestazioni e gli eventi estivi organizzati dall'assessorato alla cultura e realizzati all'interno del Teatro Olata, sono stati racimolati dei soldi da dare in beneficenza.

La proposta dell’assessora Elisabetta Contini, prevedeva infatti di fare una raccolta fondi su base volontaria da parte di tutti i cittadini e le cittadine che partecipavano agli spettacoli offerti dall'amministrazione comunale. Iniziativa condivisa da tutta la maggioranza del gruppo “Pietro Pisu sindaco” e che si è conclusa a ottobre.

«I fondi devono andare a supporto di una delle comunità sarde colpite dall'alluvione del 2023», spiega Contini, «i soldi sono stati consegnati agli uffici comunali raccolti all'interno di una cassetta sigillata che in commissione hanno aperto e quantificato la somma in 1572,23 euro. Non siamo davanti a grandi cifre, ma per noi comunque importanti per dare un segno di solidarietà».E aggiunge: «A volte basta poco per manifestare vicinanza e solidarietà nei confronti degli altri e ciò è più semplice se si uniscono le forze. La solidarietà permette di sentirsi tutti meno soli e più forti».

