Agibilità negata a un bar: il Comune non risarcirà 

Nonostante la sanatoria del soppalco, il Comune poteva negare al bar il certificato di agibilità per quella parte del locale. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che ha rigetto il ricorso presentato dal titolare di un esercizio pubblico, difeso dall’avvocato Carlo Castelli, nei confronti dell’Ente, assistito dalla legale Francesca Frau.

Il privato chiedeva la riforma della sentenza del Tar Sardegna che aveva già negato la richiesta di risarcimento. Contro quella decisione aveva presentato ricorso il titolare del locale, chiedendo al Comune 327.839 euro, oltre interessi, «per il danno che si sarebbe verificato all’attività di esercizio di bar, a causa del mancato rilascio (nel 2001) del certificato di agibilità della struttura (un soppalco) da lui realizzata senza titolo, ma poi sanata, e dell’autorizzazione all’ampliamento della superficie di vendita e della autorizzazione sanitaria». Due sentenze, proprio del Consiglio di Stato, gli avevano dato ragione ribaltando le decisioni dei giudici amministrativi e riconoscendo l’illegittimità del diniego del Comune al rilascio dell’agibilità e dell’ampliamento della superficie di vendita. Nel 2012 l’Ente prendeva atto della decisione dei giudici, concedendo finalmente l’allargamento del locale commerciale in relazione al soppalco, ma per il certificato di agibilità l’Amministrazione sarebbe rimasta inerte, nonostante la richiesta di ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato. «Il comportamento dei tecnici comunali non può essere configurato in termini di colpa (negligenza, imperizia)», si legge nella sentenza che nega il risarcimento, «I tecnici hanno assunto i due provvedimenti di diniego sostanzialmente sulla base del parere negativo della ASL del 26 giugno 2001, che evidenziava la presenza di altezze insufficienti nel locale».

