Agguato sull’uscio di casa, video in Procura 

Hanno sparato per uccidere, non ci sono riusciti solo grazie alla prontezza di riflessi della vittima che si è spostata dopo il primo sparo ma è comunque rimasta ferita al braccio dalla seconda scarica di pallini. Gli autori dell’agguato compiuto mercoledì contro il 26enne di Capoterra, Matteo Ortu, sono scappati subito, ma potrebbero aver commesso più di un errore. Il più grave tra tutti: non avrebbero tenuto conto delle telecamere ad altissima risoluzione piazzate dal Comune pressoché in tutta la città, oltre a quelle che appartengono ai privati e che si trovano all’esterno delle attività commerciali e nei pressi del cimitero. A conti fatti oltre 200 occhi elettronici che rendono Capoterra uno dei centri più sorvegliati dell’Isola. Ne sono convinti gli investigatori dei Carabinieri e della Procura che ieri hanno passato al setaccio i filmati del sistema di videosorveglianza urbano.

A caccia dei video

Non è ancora chiaro se una telecamera possa aver ripreso i due giovani che si sono presentati a casa della vittima, nella zona di via Acquas Is Marginis, tra l’una e le due del mattino di mercoledì. In strada a quell’ora non c’erano testimoni, ma il sistema elettronico di controllo è sempre attivo e da ieri mattina i militari, coordinati dalla sostituta procuratrice Rossella Spano, sono al lavoro per dare un volto ai due presunti killer. Raggiunta l’abitazione di Matteo Ortu i due hanno suonato al campanello, poi si sono nascosti e hanno aspettato che la vittima aprisse la porta. Appena il giovane si è affacciato all’uscio è stato investito da una pioggia di pallini, sparati quasi certamente con un fucile. Una scarica è andata a vuoto, l’altra lo ha centrato al gomito. Soccorso e trasportato all’ospedale Brotzu da un’ambulanza del 118, il ragazzo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza per limitare i danni causati al braccio dai proiettili.

Le indagini

Sentito dagli investigatori, il 26enne avrebbe riferito di non aver visto in faccia i suoi attentatori né avrebbe fornito elementi utili alla loro identificazione. I militari della Stazione di Capoterra e quelli del Nucleo investigativo stanno scavando nel passato del giovane, per ricostruire la rete di rapporti e capire chi possa nutrire un rancore tale da volerlo uccidere. Gli investigatori indagano anche sugli episodi simili avvenuti in passato: non è la prima volta, infatti, che nelle vie della cittadina si usano le armi da fuoco per minacciare e sparare alle porte o alle finestre delle abitazioni. Questa volta, però, a differenza delle altre, gli autori dell’agguato hanno atteso che qualcuno si affacciasse, prima di fare fuoco. Per questa ragione la pm ha aperto un fascicolo a carico di ignoti con l’ipotesi di tentato omicidio.

