Agguato russo al reporter italiano 

Kiev. L’agguato, il sangue, la fuga. L’interprete che non risponde più al telefono e la scoperta, solo più tardi, che è morto. «Una sofferenza atroce». Corrado Zunino, inviato di Repubblica, è rimasto ferito «da cecchini russi» vicino a Kherson, mentre il suo «grande amico» Bogdan Bitik è stato ucciso da un proiettile russo. Lascia una moglie e un figlio.

Il sibilo

Il racconto, dall’ospedale di Kherson dove è ricoverato, è dello stesso Zunino, 57 anni. Prima con un tweet, dove esprime il suo «dolore infinito» per Bogdan, il suo fixer: più di un interprete, più di una guida. Eravamo «in viaggio da Kherson verso Odessa. Sto bene, ho una ferita alla spalla destra, sfiorata dal proiettile che ha centrato il mio grande amico Bogdan. Credo sia morto, all’inizio del Ponte di Kherson. Un dolore infinito. Avevo il giubbotto con la scritta Press». Altri dettagli li ha forniti per telefono alla sua redazione: «Abbiamo passato tre check-point, Bogdan ha parlato con i militari ucraini e ci hanno fatto passare senza problemi. Non era una zona di combattimenti. Poi siamo stati colpiti, ho sentito un sibilo e ho visto Bogdan a terra, non si muoveva, ho strisciato fino a togliermi dalla fila del fuoco. Ho corso fino a quando non ho incrociato un’auto di un civile. Ero pieno di sangue, mi sono fatto portare fino all’ospedale di Kherson. Ho quattro ferite ma sono stato curato perfettamente».

La telefonata

Intanto ieri, per la prima volta dall’inizio del conflitto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto col presidente cinese Xi Jinping una telefonata «lunga e significativa» che «così come la nomina dell’ambasciatore dell’Ucraina in Cina, darà un potente impulso allo sviluppo delle nostre relazioni bilaterali», come ha twittato lui stesso. La Cina, dice il ministero degli Esteri di Pechino, invierà un suo rappresentante «in Ucraina e in altri Paesi per avere una comunicazione approfondita con tutte le parti sulla soluzione politica». Secondo la tv cinese Cctv, Xi ha sottolineato che «il dialogo e la negoziazione sono l’unica via d’uscita praticabile» mentre «non ci sono vincitori in una guerra nucleare». Secondo Xi «tutte le parti interessate dovrebbero rimanere calme e sobrie, concentrarsi veramente sul futuro e sul destino di se stesse e di tutta l’umanità, e gestire e controllare congiuntamente la crisi».