Agguato per strada: due nei guai 

Tentato omicidio e detenzione abusiva di armi: è l’accusa mossa contro Mattia Onali, autotrasportatore 39enne di Sardara, finito in carcere di Uta, denunciata la moglie, Cristina Tuveri, 35 anni, casalinga. C’era lei alla guida dell’Alfa 156 sulla Provinciale Sardara–San Gavino, quando il marito ha abbassato il finestrino dell’auto e imbracciando un fucile ha sparato contro un’altra vettura in corsa, la Fiat Multipla sulla quale viaggiavano i coniugi Pietro Serra, 69 anni, e Pina Aru, 64 anni, entrambi di Sardara. Marito e moglie, sono miracolosamente vivi, con lievi ferite riconducibili al danneggiamento dell’auto crivellata di colpi. Alla base della sparatoria ci sarebbero dissidi tra le due famiglie che si protraevano da tempo. Sono state avviate le indagini dall’autorità giudiziaria e dai carabinieri della stazione locale, coordinati dal maggiore della compagnia di Villacidro, Francesco Capula.

Gli spari

Lunedì, intorno a mezzogiorno, Pietro Serra e Pina Aru erano a bordo del loro veicolo e percorrevano la Provinciale 62 quando, all’altezza del chilometro 4, sono stati affiancati e superati dall’Alfa Romeo di Onali sulla quale viaggiavano due persone: una guidava, mentre l’altra esplodeva dei colpi d’arma da fuoco mandando il veicolo bersagliato fuori strada. A ricostruire l’accaduto sono stati i carabinieri di Sardara e di San Gavino, dell’aliquota operativa della Compagnia di Villacidro e del nucleo investigativo di Cagliari. Tutto è partito dal racconto di Serra, allevatore, che ha chiamato il 112 e l’avvocata di fiducia Antonella Saba. Ai militari ha riferito che mentre viaggiava assieme alla moglie, la sua auto era stata affiancata e superata da un’Alfa 156 station wagon a forte velocità. Durante la manovra di sorpasso, il passeggero a bordo aveva fatto esplodere diversi colpi d’arma da fuoco contro di loro. Il finestrino posteriore era andato in frantumi, il parabrezza e il tetto danneggiati e l’auto era finita fuori strada. Mentre i loro assalitori proseguivano in una folle corsa, Serra e la moglie si riparavano in una stradina laterale.

L’arresto

Le indicazioni fornite da Serra e le ricerche attivate hanno permesso alle forze dell’ordine di individuare e raggiungere Mattia Onali e la moglie, considerati dagli investigatori gli autori dell’attacco. Perquisita la loro abitazione, i militari hanno trovato l’arma che sarebbe stata utilizzata: un fucile sovrapposto a canne mozze, calibro 12, abusivo ma con matricola. Nel frattempo i coniugi Serra venivano visitati dal medico di famiglia, per entrambi 10 giorni di prognosi per ferite multiple al braccio e al naso, probabilmente causate dalla schegge di vetro del finestrino. Sequestrati gli autoveicoli coinvolti, come pure il fucile e gli abiti indossati dall’arrestato per ulteriori accertamenti. Onali, dopo le formalità di rito, è finito in cella, nel carcere di Uta, ora deve rispondere di tentato omicidio in concorso e di detenzione di arma abusiva. ( red. pro. )

